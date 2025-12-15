Detectan dos posibles cocodrilos prehistóricos

Se realizaron nuevas excavaciones en Barreales y el norte neuquino que permitieron hallar restos fósiles de interés científico y proyectar acciones de formación para técnicos locales.

El descenso excepcional del nivel del Lago Barreales abrió la posibilidad de trabajar en zonas que suelen permanecer bajo el agua. Allí, un equipo interdisciplinario encabezado por Fernando Novas llevó adelante excavaciones que permitieron recuperar materiales fósiles y detectar dos posibles cocodrilos prehistóricos.

Las tareas se concentraron en las costas sur y oeste del Lago Barreales. Al tratarse de un lago artificial, la baja reciente en el nivel del agua dejó expuestas superficies que rara vez son accesibles para la investigación. Esta condición permitió avanzar en la exploración y recuperar restos que amplían el conocimiento sobre la fauna que habitó la región.

En el equipo participaron el técnico Marcelo Isasi , del Museo Argentino de Ciencias Naturales, junto con Martín Casas, Agustina Del Pino Yande, Damián Fidanza y Germán Stoll . También formaron parte de los trabajos Laura Ávila, de la Universidad Nacional del Comahue, y el investigador Tsuihiji Takanobu, del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Tokio.

En tanto que, un equipo integrado por el paleontólogo Mateo Gutiérrez de la dirección de Patrimonio Cultural, dependiente de la subsecretaria de Cultura de la Provincia, Rodolfo Coria, y otros especialistas iniciarán tareas de rescate de restos de megafauna cerca de la localidad de Las Ovejas. El objetivo es asegurar la preservación de los materiales encontrados y avanzar en su estudio científico.

En este contexto, se realizó la presentación de los trabajos realizados, el cual contó con la presencia de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, la secretaria de Deportes y Cultura, María Fernanda Villone, la directora provincial de ENCINE y Políticas Culturales de la subsecretaria de Cultura, Ana Bonet y la directora de Patrimonio Cultural, Claudia Della Negra.

Desde la cartera provincial destacaron la importancia de los trabajos realizados como parte de las políticas públicas integrales que se llevan adelante desde la provincia "en cuestiones de preservación patrimonial y formación científica".

Además de las excavaciones, se encuentra en gestión un convenio con la Fundación Félix de Azara destinado a ofrecer instancias de capacitación específicas en conservación, curaduría y limpieza de fósiles.

Estas acciones estarán dirigidas a los técnicos de los museos paleontológicos de la provincia del Neuquén, fortaleciendo las capacidades locales para el resguardo del patrimonio.

Excursión arqueológica

Por otra parte, desde el gobierno provincial se informó que el 3 y el 4 de enero se llevará a cabo una excursión al Parque Arqueológico Colomichicó y al Monumento Natural Los Bolillos (Varvarco). Se trata de una actividad a pie en la que se podrá conocer e interpretar la rica geología y arqueología que posee la Cordillera del Viento en la Región del Alto Neuquén.

Los interesados vivirán una experiencia única. Transitarán senderos ancestrales que los llevarán por singulares atractivos de resguardo patrimonial y sitios de origen volcánico que generaron caprichosas geoformas y cavidades.

En una primera instancia, se arribará al cerro de Las Marcas en el Parque Arqueológico Colomichicó, donde se encuentran “las piedras grabadas” o petroglifos que dejaron antiguos pobladores. Se trata de arte y expresiones rupestres en un lugar intrigante, por sus variados diseños de líneas y figuras.

A su vez, en el área de Los Bolillos se interpretarán los fabulosos “tótem” con formaciones de ignimbritas y tobas: geoformas a las que se les atribuyen las figuras de “monjes petrificados”, guardianes del lugar. También allí se visitará un pequeño cementerio denominado La Peste.

La actividad iniciará a las 7 y se extenderá hasta las 15, saliendo desde la Oficina de Informes Turísticos de la localidad de Varvarco.