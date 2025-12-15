Imputación y prisión preventiva por un robo en el barrio 127 hectáreas

Fue en una audiencia de formulación de cargos realizada en la Ciudad Judicial el sábado pasado. Los detalles del caso.

Imputaron a dos ladrones por un robo en una casa del barrio 127 Hectáreas de la ciudad de Neuquén, ubicado detrás de la Ciudad Deportiva de la ciudad de Neuquén.

Ocurrió en una audiencia de formulación de cargos realizada el sábado pasado en Ciudad Judicial. El asistente letrado de la fiscalía de Robos y Hurtos, Luciano Vidal, acusó a A.J.C y W.J.P por los hechos cometidos el pasado jueves.

Según la teoría del caso difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) , el hecho ocurrió el 12 de diciembre de 2025. Fue entre las 13:20 y las 13:40, cuando ambos imputados, actuando de común acuerdo y con división de tareas, llegaron a una casa a bordo de un vehículo Citroën C3 conducido por una tercera persona que aún es investigada. Para ingresar, escalaron el cerco perimetral, forzaron una puerta reja y un ventanal trasero, tras lo cual accedieron al interior y sustrajeron una notebook marca Samsung.

La maniobra fue advertida por una vecina, que comenzó a gritar y a filmar la situación, lo que motivó la fuga de los acusados, quienes escaparon a pie y arrojaron algunos objetos en la vereda durante la huida. Según trascendió, uno de ellos vestía una camiseta deportiva oscura y el otro un buzo gris.

Robo 127 hectáreas

Minutos después, y con los datos aportados por la testigo, personal policial de la Comisaría 41 logró interceptarlos y aprehenderlos en la intersección de Ignacio Rivas y Aconcagua, tan solo a una cuadra del lugar de los hechos. En ese momento, ambos fueron demorados y trasladados a la dependencia policial.

Los efectivos policiales también recolectaron filmaciones de la zona y se tomaron entrevistas videograbadas a la denunciante y a posibles testigos.

El delito que Vidal les atribuyó es robo triplemente calificado por efracción, escalamiento y por ser cometido en poblado y en banda, en carácter de coautores.

Se le dio prisión preventiva a uno de los imputados

El funcionario del Ministerio Público Fiscal solicitó que A.J.C quede detenido en prisión preventiva y argumentó que existe riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación. Además, Vidal describió la situación procesal del imputado y manifestó que al momento de cometer el hecho se encontraba en libertad asistida y que tiene antecedentes penales por hechos similares, por lo que de recaer nueva condena, la misma será de cumplimiento efectivo.

Robo 127 hectáreas (1)

En el caso de W.J.P, el asistente letrado del MPF pidió que se le impongan medidas de restricción respecto del lugar del hecho, la víctima y los vecinos y que comparezca semanalmente ante la fiscalía, ya que no registra causas en trámite.

La jueza de garantías Carina Álvarez, que estuvo a cargo de la audiencia, tuvo por formulados los cargos de acuerdo a lo solicitado por Vidal. En relación a las medidas de coerción, avaló la prisión preventiva para A.J.C por tres meses y los comparendos semanales más las medidas de restricción para W.J.P por el mismo plazo.

Finalmente, la magistrada estableció el plazo para concluir la investigación preliminar en cuatro meses.