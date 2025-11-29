Conectividad histórica: autorizan a LATAM Perú a volar a Neuquén desde Cusco y Lima

El Gobierno nacional autorizó a LATAM Perú a explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y carga en una variada red de rutas del interior del país, que incluye el aeropuerto internacional Presidente Perón de Neuquén .

La disposición 43/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, formalizó la habilitación a la aerolínea para operar servicios entre los hubs peruanos de Lima y Cusco con siete ciudades del interior argentino. Entre esos destinos se encuentra la capital neuquina, junto a Puerto Iguazú, Rosario, Mendoza, Salta, Córdoba y Tucumán.

La nueva conectividad con Perú tendrá un doble impacto. Por un lado, formaliza la conexión con Lima. Pero, por otro, y aquí reside el aspecto inédito y más relevante, autoriza vuelos directos desde Cusco (CUZ) hacia los siete destinos del interior, incluyendo Neuquén .

Aeropuerto de Neuquén (10) Maria Isabel Sanchez

Esta habilitación permitiría técnicamente el flujo de turismo receptivo desde y hacia uno de los centros arqueológicos más importantes de Sudamérica, como es Cusco, hacia el norte y sur de la Patagonia, sin obligar a los viajeros a realizar escalas en la capital peruana ni en Buenos Aires.

Además, la autorización no se limita a Perú, ya que LATAM Perú fue facultada para comercializar tramos que continúen desde Argentina hacia "puntos más allá". La lista de destinos autorizados para operar bajo esta modalidad de continuación de vuelo incluye importantes ciudades de Estados Unidos (Miami, Nueva York, Los Ángeles, Washington, San Francisco y Orlando), Brasil (Sao Paulo y Río de Janeiro), y el Caribe (Punta Cana y Santo Domingo).

Latam vuelos autorizados Peru

Esta estructura regulatoria permitiría a la aerolínea captar tráfico entre Argentina y estos terceros países, utilizando a Lima como un hub intermedio, ofreciendo así una alternativa a la tradicional escala en Ezeiza para los vuelos internacionales.

Esta novedad se suma al regreso de la ruta entre Neuquén y Santiago de Chile en marzo de 2026, anuncio que se conoció semanas atrás en una presentación en el Centro de Convenciones Domuyo.

El regreso de la conexión con Santiago de Chile

El aeropuerto neuquino Presidente Perón retomará la ruta a Santiago de Chile, en el retorno de la conectividad internacional desde la capital de Vaca Muerta.

El retorno se da después de seis años de ausencia de los vuelos internacionales que conectan a la capital neuquina con Chile. La ruta, que había sido interrumpida en junio de 2019 debido a la inestabilidad económica y la devaluación del peso.

LATAM avion

Este regreso se celebró como una oportunidad para el desarrollo del turismo y el derrame económico en la provincia.

Según lo informado por las autoridades provinciales, la ruta tiene el potencial de transportar más de 25.000 pasajeros anuales entre ambas ciudades. Lo más significativo es que la conexión con el hub de LATAM en la capital chilena abre una puerta de acceso a 31 destinos internacionales de América, Europa y Oceanía, lo que facilita enormemente los viajes para los neuquinos y los habitantes de la región.

La flamante ministra de Turismo y Medio Ambiente provincial, Leticia Esteves, destacó que este vuelo permite estrechar lazos con el país vecino y representa una oportunidad de intercambio no solo turístico, sino también comercial. Además, resaltó la ventaja de tener una conexión aérea internacional durante el invierno, cuando los pasos fronterizos terrestres suelen estar condicionados por las inclemencias climáticas y los temporales de nieve.

SFP Presentan Vuelos Neuquen a Santiago de Chile (11) Sebastián Fariña Petersen

Ahora, el desafío es asegurar la sostenibilidad de estas nuevas conexiones, promoviendo los destinos turísticos de Neuquén a nivel global y consolidando al aeropuerto como un verdadero portal de la Patagonia hacia el mundo.