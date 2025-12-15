A los 60, Horacio Rodríguez Larreta será padre por tercera vez: quién es Milagros Maylin

El ex jefe de Gobierno porteño espera un nuevo hijo, producto de su relación con su pareja que ya transita la 12° semana de embarazo.

El político Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin serán padres del primer hijo fruto de esta relación que comenzó en 2022 y ya contrajeron matrimonio. Según se conoció, la pareja del exjefe de gobierno de la Capital Federal transita la semana número doce de embarazo.

Según se conoció se trata de un varón del cual aún no se conoce públicamente qué nombre llevará. Cabe recordar que Rodríguez Larreta, de 60 años, es padre de dos hijas( Paloma, nacida en 2002, y Serena, en 2016) fruto de su relación que tuvo con Bárbara Diez.

“Me escribió una carta. Hubo un momento en que yo no me animaba: ‘Estoy enamorada de vos, pero no me animo a salir, a estar expuesta, a la evaluación, las redes. No estoy lista. Perdón’. Ahí él se angustió mucho. Y surgió entre nosotros un código, que era ‘ABC’. Me dijo: ‘Estoy seguro de tres cosas. A, vos y yo vamos a estar juntos. B, nos vamos a acompañar en los proyectos que tengamos del uno al otro y nos vamos a complementar. Y C, vamos a ser muy felices’. Y después, cuando vino la propuesta, me puso ‘ABC’ en un cartelito y vino el anillo”, reveló a la salida del casamiento sobre el nacimiento del vínculo.

Larreta Milagros

Quién es Milagros Maylin

Milagros tiene 38 años y es licenciada en Comunicación Social, egresada con medalla de oro de la Universidad Austral. Continuó con un máster en administración de empresas en la IAE Business School, consiguiendo el reconocimiento con el premio Magna Cum Laude. Más tarde realizó dos posgrados, uno en la Universidad de San Andrés, y otro en ESADE.

Su CV muestra que trabajó en el gabinete de varios gobiernos como de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. A su vez, se sabe que dirigió el área de Tecnología para la Tercera Edad en el Ministerio de Desarrollo Humano de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En el gabinete de Vidal, ocupó el rol dedirectora de Control de Gestión, luego fue subsecretaria de Integración Social y Urbana mientras que durante la pandemia fue la encargada del área de políticas de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires.