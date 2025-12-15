La incómoda pregunta de Sofi Gonet a Diego Poggi que se ganó el repudio en redes

La Reini quedó expuesta con una incómoda pregunta que sorprendió en la alfombra roja y no pasó desapercibida por el público.

Sofía Gonet , también conocida en los medios de comunicación como La Reini, se acercó al Centro de Convenciones de la Capital Federal para ser parte de los Martín Fierro de Streaming donde estuvieron grandes figuras del medio que gana protagonismo con el paso del tiempo y continúa con su proceso de instalación en la sociedad.

En medio del revuelo por el escándalo con su expareja Homero Petinatto, donde ambos filtraron chats violentos que intercambiaron en medio de una fuerte discusión por Whatsapp, La Reini pasó por la alfombra roja y no pasó desapercibida con una particular pregunta que hizo estallar de risas a todos los presentes.

En la previa quedó expuesta con un particular momento insólito junto a Diego Poggi luego de que le consulte por su look para la gala. Acto seguido le preguntó si le gustaba lookearse, a lo que Poggi respondió de forma contundente que no es de su gusto hacerlo. Con la respuesta escuchada, Sofía respondió: "Es más cosas de las chicas y los gays el tema de los looks".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AngeldeBrit_ok/status/2000376129413435392&partner=&hide_thread=false El PAPELÓN de la noche en los #MartinFierro se lo lleva la Reini con Diego Poggi pic.twitter.com/ILWm28s3Lc — fan (@AngeldeBrit_ok) December 15, 2025

Rápidamente Poggi contestó: “Yo soy... pero no. Soy trucho, no me sale". Rápidamente sorprendió a la modelo que repreguntó:“¿Vos sos gay?”. Diego alegó que “depende del día” mientras que ella volvió a interrogar: “Ay, ¿pero sos bisexual?”. Entre risas, el periodista sumó: “No, no, hago lo que puedo”.

“Ay, no sabía. Me muero pero ¿cómo que no te gusta la moda si sos gay?”, dijo la Reini mientras que Poggi cerró: “Sí, pero tampoco me gusta el fútbol”.

Nico Occhiato

Todos los ganadores

CO-CONDUCCIÓN FEMENINA

1. Lía Copello - Gelatina

2. Flor Jazmín - Luzu

3. Gime Accardi - OLGA

4. Yoyi Francella - Luzu - GANADORA

5. Agos Palazzolo - Vorterix

6. Juli Poggio - La casa

CO-CONDUCCIÓN MASCULINA

1. Juan Ruffo - Blender

2. Germán Beder - Vorterix

3. Damián Betular - OLGA - GANADOR

4. Marcos Aramburu - Gelatina

5. Santi Talledo - Luzu

6. Sebastián Manzoni - La casa

VOZ PERIODÍSTICA

1. Iván Schargrodsky - Cenital -GANADOR

2. Luciana Geuna - OLGA

3. Flor Halfon - Gelatina

4. Esteban Trebucq - Bondi

5. Carolina Amoroso - Infobae

6. Gonzalo Aziz - La Casa

FIGURA HUMORÍSTICA FEMENINA

1. Malena Guinzburg - Vorterix

2. Charo López - Gelatina

3. Noe Custodio - OLGA & Gelatina

4. Momi Giardina - Luzu - GANADORA

5. Anita Esposito - Luzu

6. Anacleta - Blender

FIGURA HUMORÍSTICA MASCULINA

1. Guille Aquino - Blender

2. Nachito Saralegui - Vorterix

3. Pelao Khe - OLGA

4. El Trinche - Luzu

5. Martín Garabal - Luzu -GANADOR

6. Rober Galati - Vorterix

7. Leo Greco - canal 22

Flavio Azzaro, ganador como mejor Voz Periodística Deportiva

ENTREVISTADOR

1. Miguel Granados - OLGA

2. Pedro Rosemblat - Gelatina

3. Julia Mengolini - Futurock

4. Juan Pablo Varsky - Clank - GANADOR

5. Andrés Duka - Carnaval

6. Mili Hadad - Infobae

VOZ PERIODÍSTICA DEPORTIVA

1. Pablo Giralt - Mobile Sports

2. Nani Senra - AZZ

3. Gastón Edul - OLGA

4. Seba Varela del Río - Vorterix y AFA Estudio

5. Flavio Azzaro - AZZ - GANADOR

6. Octavio Gencarelli - Gelatina

7. Diego Díaz - picado TV

Seba de Caro, ganador a mejor Columnista (RS Fotos)

COLUMNISTA

1. Paulo Kablan - OLGA

2. Barbano - Luzu

3. Iván Schargrodsky - Blender

4. Emiliano Goggia - Gelatina

5. Naty Maldini - Futurock

6. Seba De Caro - Gelatina - GANADOR

TALENTO REVELACIÓN

1. Tomás Limansky - Gelatina

2. Anacleta - Blender

3. Ángela Torres - Luzu - GANADORA

4. Marcos Giles - Vorterix y Luzu

5. Luli González - OLGA

6. Lola Latorre - La Casa

Ángela Torres se impuso como Revalación (RS Fotos)

DUPLA DEL AÑO

1. Luli y Morte - OLGA

2. Germán Beder & Joaco Cavanna - Vtx - GANADOR

3. Momi Giardina & Santi Talledo - Luzu

4. Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi

5. Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu - Gelatina

6. Marcos Giles & Angela Torres - Luzu

STREAMER

1. Martín Cirio

2. La cobra

3. Davo - GANADOR

4. Spreen

5. Mernosketti

6. Coker

7. Juli Manzotti

MAGAZINE

1. AQN - Luzu

2. SI - OLGA - GANADOR

3. Rumis - La Casa

4. Escucho ofertas - Blender

5. Deja que entre el sol - Vorterix

6. Tengo capturas - La Casa

7. Se picó - República z

INTERÉS GENERAL

1. NDN - Luzu - GANADOR

2. PLM - Vorterix

3. Hay algo ahí - Blender

4. Bestia Bebé - Futurock

5. TDT - OLGA

6. Story time - Bondi

SEMANAL

1. Los no talentos - LUZU

2. Mi primo es Así - OLGA- GANADOR

3. Xtream Master - Luzu

4. Bang Bang - Gelatina

5. Reporte minoritario - VTX

6. Negocios son negocios - Mundo dinero

7. Estás a tiempo - Stream Room TVP

8. Ahora en Jaque - Ahora Play

HUMORÍSTICO

1. SQV - OLGA - GANADOR

2. La gambeta - DGO

3. Qué olor - Gelatina

4. Edición Especial - Luzu

5. Viernes Trece - El Trece

6. Cinco minutos mas - Vorterix

MÁS BORDER DEL STREAMING

1. Patria y Familia - Luzu

2. Lo del Turco - La canchita - GANADOR

3. El fin del mundo - Olga

PROGRAMA REVELACIÓN

1. Tapados de Laburo - OLGA - GANADOR

2. Se fue larga - Luzu

3. Dopaminas - Vorterix

4. Sumergidas en data - La Casa

5. Había que decirlo - El trece

6. Maxi mediodia - Ahora Play

TRANSMISIÓN ESPECIAL MUSICAL

1. Gracias Mercedes - OLGA - GANADOR

2. Día Rosarino - OLGA

3. 2do Aniversario - OLGA

4. Tini - La Casa

5. Gelatón - Gelatina

6. El baile más grande del universo - Universo TV

TRANSMISIÓN ESPECIAL

1. 24hs TDT - OLGA

2. Revolución en La Casa - La Casa

3. 20 años de YouTube - Blender

4. LUZU FC - Luzu

5. Stream Conicet - GANADOR

INFORMATIVO

1. Segurola y Habana - Futurock - GANADOR

2. Paraíso Fiscal - OLGA

3. La mañana - Infobae -GANADOR

4. Circo Freak - Gelatina

5. Tiempo libre - La Casa

6. Tremenda mañana - Bondi

7. Divino Tesoro - Murad

POLÍTICO

1. 540 - Cenital +

2. La misa - Carajo

3. Data Clave - Carnaval

4. Mate Central - Mate

5. Multiverso Fantino - Neura

6. Industria Nacional - Gelatina - GANADOR

DEPORTIVO

1. 412 - 412

2. CEF - AZZ -GANADOR

3. Golgana - OLGA

4. No se pudo - Vorterix

5. Visitantes - Carnaval

6. Mundial - AFA Estudio

MUSICAL

1. Esto es FA!

2. Algo de música - Luzu

3. Un poco de ruido - GANADOR

4. FM Luzu - Luzu

5. Soundtrash - Blender

6. Origamix - Somos origamis & Gelatina

7. Volverme loco - Bombo tv

DE ACTUALIDAD

1. Ángel responde - Bondi - GANADOR

2. El ejército de la mañana - Bondi

3. Resu en Vivo - Resumido

4. Desayuno Intermitente - Blender

5. Ya fue todo - Jotax

6. Elijo Creer - Gelatina

7. La posta del espectáculo - Stream room TVP

MEJOR CONTENIDO ON DEMAND

1. La Cruda - OLGA - GANADOR

2. Asi somos - LUZU

3. El galpón - Vorterix

4. Esto es cine - Blender

5. Banquete - OLGA

6. Una buena excusa - Gelatina

STREAM REACT

1. La voz Argentina - streams telefe & LUZU TV -GANADOR

2. Masterchef Liga Streamers - streams telefe y canales de streamers

3. Gran Hermano - streams telefe

4. Azzaro reacción - AZZ

PROGRAMA FEDERAL

1. Para el Universo - Universo TV (Córdoba)

2. Cabaret Voltaire- Brindis (Rosario)

3. Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza) GANADOR

4. Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones) GANADOR

MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL EN VIVO

1 OLGA

2 Luzu

3 Gelatina

4 Blender

5 Vorterix

6 Bondi

VOTOS DEL PÚBLICO:

MEJOR COMUNIDAD: Luzu TV -GANADOR