La incómoda pregunta de Sofi Gonet a Diego Poggi que se ganó el repudio en redes
La Reini quedó expuesta con una incómoda pregunta que sorprendió en la alfombra roja y no pasó desapercibida por el público.
Sofía Gonet, también conocida en los medios de comunicación como La Reini, se acercó al Centro de Convenciones de la Capital Federal para ser parte de los Martín Fierro de Streaming donde estuvieron grandes figuras del medio que gana protagonismo con el paso del tiempo y continúa con su proceso de instalación en la sociedad.
En medio del revuelo por el escándalo con su expareja Homero Petinatto, donde ambos filtraron chats violentos que intercambiaron en medio de una fuerte discusión por Whatsapp, La Reini pasó por la alfombra roja y no pasó desapercibida con una particular pregunta que hizo estallar de risas a todos los presentes.
En la previa quedó expuesta con un particular momento insólito junto a Diego Poggi luego de que le consulte por su look para la gala. Acto seguido le preguntó si le gustaba lookearse, a lo que Poggi respondió de forma contundente que no es de su gusto hacerlo. Con la respuesta escuchada, Sofía respondió: "Es más cosas de las chicas y los gays el tema de los looks".
Rápidamente Poggi contestó: “Yo soy... pero no. Soy trucho, no me sale". Rápidamente sorprendió a la modelo que repreguntó:“¿Vos sos gay?”. Diego alegó que “depende del día” mientras que ella volvió a interrogar: “Ay, ¿pero sos bisexual?”. Entre risas, el periodista sumó: “No, no, hago lo que puedo”.
“Ay, no sabía. Me muero pero ¿cómo que no te gusta la moda si sos gay?”, dijo la Reini mientras que Poggi cerró: “Sí, pero tampoco me gusta el fútbol”.
Todos los ganadores
CO-CONDUCCIÓN FEMENINA
1. Lía Copello - Gelatina
2. Flor Jazmín - Luzu
3. Gime Accardi - OLGA
4. Yoyi Francella - Luzu - GANADORA
5. Agos Palazzolo - Vorterix
6. Juli Poggio - La casa
CO-CONDUCCIÓN MASCULINA
1. Juan Ruffo - Blender
2. Germán Beder - Vorterix
3. Damián Betular - OLGA - GANADOR
4. Marcos Aramburu - Gelatina
5. Santi Talledo - Luzu
6. Sebastián Manzoni - La casa
VOZ PERIODÍSTICA
1. Iván Schargrodsky - Cenital -GANADOR
2. Luciana Geuna - OLGA
3. Flor Halfon - Gelatina
4. Esteban Trebucq - Bondi
5. Carolina Amoroso - Infobae
6. Gonzalo Aziz - La Casa
FIGURA HUMORÍSTICA FEMENINA
1. Malena Guinzburg - Vorterix
2. Charo López - Gelatina
3. Noe Custodio - OLGA & Gelatina
4. Momi Giardina - Luzu - GANADORA
5. Anita Esposito - Luzu
6. Anacleta - Blender
FIGURA HUMORÍSTICA MASCULINA
1. Guille Aquino - Blender
2. Nachito Saralegui - Vorterix
3. Pelao Khe - OLGA
4. El Trinche - Luzu
5. Martín Garabal - Luzu -GANADOR
6. Rober Galati - Vorterix
7. Leo Greco - canal 22
Flavio Azzaro, ganador como mejor Voz Periodística Deportiva
ENTREVISTADOR
1. Miguel Granados - OLGA
2. Pedro Rosemblat - Gelatina
3. Julia Mengolini - Futurock
4. Juan Pablo Varsky - Clank - GANADOR
5. Andrés Duka - Carnaval
6. Mili Hadad - Infobae
VOZ PERIODÍSTICA DEPORTIVA
1. Pablo Giralt - Mobile Sports
2. Nani Senra - AZZ
3. Gastón Edul - OLGA
4. Seba Varela del Río - Vorterix y AFA Estudio
5. Flavio Azzaro - AZZ - GANADOR
6. Octavio Gencarelli - Gelatina
7. Diego Díaz - picado TV
Seba de Caro, ganador a mejor Columnista (RS Fotos)
COLUMNISTA
1. Paulo Kablan - OLGA
2. Barbano - Luzu
3. Iván Schargrodsky - Blender
4. Emiliano Goggia - Gelatina
5. Naty Maldini - Futurock
6. Seba De Caro - Gelatina - GANADOR
TALENTO REVELACIÓN
1. Tomás Limansky - Gelatina
2. Anacleta - Blender
3. Ángela Torres - Luzu - GANADORA
4. Marcos Giles - Vorterix y Luzu
5. Luli González - OLGA
6. Lola Latorre - La Casa
Ángela Torres se impuso como Revalación (RS Fotos)
DUPLA DEL AÑO
1. Luli y Morte - OLGA
2. Germán Beder & Joaco Cavanna - Vtx - GANADOR
3. Momi Giardina & Santi Talledo - Luzu
4. Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi
5. Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu - Gelatina
6. Marcos Giles & Angela Torres - Luzu
STREAMER
1. Martín Cirio
2. La cobra
3. Davo - GANADOR
4. Spreen
5. Mernosketti
6. Coker
7. Juli Manzotti
MAGAZINE
1. AQN - Luzu
2. SI - OLGA - GANADOR
3. Rumis - La Casa
4. Escucho ofertas - Blender
5. Deja que entre el sol - Vorterix
6. Tengo capturas - La Casa
7. Se picó - República z
INTERÉS GENERAL
1. NDN - Luzu - GANADOR
2. PLM - Vorterix
3. Hay algo ahí - Blender
4. Bestia Bebé - Futurock
5. TDT - OLGA
6. Story time - Bondi
SEMANAL
1. Los no talentos - LUZU
2. Mi primo es Así - OLGA- GANADOR
3. Xtream Master - Luzu
4. Bang Bang - Gelatina
5. Reporte minoritario - VTX
6. Negocios son negocios - Mundo dinero
7. Estás a tiempo - Stream Room TVP
8. Ahora en Jaque - Ahora Play
HUMORÍSTICO
1. SQV - OLGA - GANADOR
2. La gambeta - DGO
3. Qué olor - Gelatina
4. Edición Especial - Luzu
5. Viernes Trece - El Trece
6. Cinco minutos mas - Vorterix
MÁS BORDER DEL STREAMING
1. Patria y Familia - Luzu
2. Lo del Turco - La canchita - GANADOR
3. El fin del mundo - Olga
PROGRAMA REVELACIÓN
1. Tapados de Laburo - OLGA - GANADOR
2. Se fue larga - Luzu
3. Dopaminas - Vorterix
4. Sumergidas en data - La Casa
5. Había que decirlo - El trece
6. Maxi mediodia - Ahora Play
TRANSMISIÓN ESPECIAL MUSICAL
1. Gracias Mercedes - OLGA - GANADOR
2. Día Rosarino - OLGA
3. 2do Aniversario - OLGA
4. Tini - La Casa
5. Gelatón - Gelatina
6. El baile más grande del universo - Universo TV
TRANSMISIÓN ESPECIAL
1. 24hs TDT - OLGA
2. Revolución en La Casa - La Casa
3. 20 años de YouTube - Blender
4. LUZU FC - Luzu
5. Stream Conicet - GANADOR
INFORMATIVO
1. Segurola y Habana - Futurock - GANADOR
2. Paraíso Fiscal - OLGA
3. La mañana - Infobae -GANADOR
4. Circo Freak - Gelatina
5. Tiempo libre - La Casa
6. Tremenda mañana - Bondi
7. Divino Tesoro - Murad
POLÍTICO
1. 540 - Cenital +
2. La misa - Carajo
3. Data Clave - Carnaval
4. Mate Central - Mate
5. Multiverso Fantino - Neura
6. Industria Nacional - Gelatina - GANADOR
DEPORTIVO
1. 412 - 412
2. CEF - AZZ -GANADOR
3. Golgana - OLGA
4. No se pudo - Vorterix
5. Visitantes - Carnaval
6. Mundial - AFA Estudio
MUSICAL
1. Esto es FA!
2. Algo de música - Luzu
3. Un poco de ruido - GANADOR
4. FM Luzu - Luzu
5. Soundtrash - Blender
6. Origamix - Somos origamis & Gelatina
7. Volverme loco - Bombo tv
DE ACTUALIDAD
1. Ángel responde - Bondi - GANADOR
2. El ejército de la mañana - Bondi
3. Resu en Vivo - Resumido
4. Desayuno Intermitente - Blender
5. Ya fue todo - Jotax
6. Elijo Creer - Gelatina
7. La posta del espectáculo - Stream room TVP
MEJOR CONTENIDO ON DEMAND
1. La Cruda - OLGA - GANADOR
2. Asi somos - LUZU
3. El galpón - Vorterix
4. Esto es cine - Blender
5. Banquete - OLGA
6. Una buena excusa - Gelatina
STREAM REACT
1. La voz Argentina - streams telefe & LUZU TV -GANADOR
2. Masterchef Liga Streamers - streams telefe y canales de streamers
3. Gran Hermano - streams telefe
4. Azzaro reacción - AZZ
PROGRAMA FEDERAL
1. Para el Universo - Universo TV (Córdoba)
2. Cabaret Voltaire- Brindis (Rosario)
3. Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza) GANADOR
4. Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones) GANADOR
MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL EN VIVO
1 OLGA
2 Luzu
3 Gelatina
4 Blender
5 Vorterix
6 Bondi
VOTOS DEL PÚBLICO:
MEJOR COMUNIDAD: Luzu TV -GANADOR
CLIP DEL AÑO: Luzu TV - GANADOR
