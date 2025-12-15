Alejandro Cipolla le soltó la mano a Morena Rial y explicó el motivo

El abogado de Morena Rial tiró la toalla en medio de la defensa a la influencer que podría recibir la prisión domiciliaria en los próximos días.

Alejandro Cipolla quien supo ser el defensor de Morena Rial decidió apartarse del caso y no acompañará más a la mediática influencer. La decisión fue confirmada por el letrado quien a través de un comunicado explicó el motivo detrás del anuncio.

En medio de los rumores de embarazo y la posibilidad de obtener una prisión domiciliaria que fue negada en varias oportunidades, Cipolla que no solo fue su abogado, sino amigo y hasta pareja de la hija de Jorge Rial rompió el silencio.

“Por medio del presente, informo que he decidido apartarme de la defensa de Morena Rial, debido a que se me ha comunicado la existencia de un conflicto de índole personal por parte de la Justicia de San Isidro en relación con mi persona”, escribió en un posteo que compartió en sus redes sociales.

Y agregó: “Con el fin de preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso, considero que esta decisión es la más adecuada”.

El letrado pese a que se corrió de la defensa de Morena aseguró que esto no significa que su presencia en los medios de comunicación sea nula y desafió: “mi opinión en los medios no va a ser silenciada por fiscales o jueces o intermediarios afines al poder”.

Comunicado Alejandro Cipolla

No está embarazada

Morena Rial se sometió a un test de embarazo para determinar si definitivamente está o no embarazada en la cárcel. Su entonces abogado Alejandro Cipolla contó detalles en diálogo con TN Show y reveló el resultado de los estudios que generaron sorpresa en el mundo del espectáculo.

El abogado de la hija del periodista Jorge Rial dio negativo en el test realizado afuera de la cárcel. Las dudas por un posible embarazo que creían posible desde su entorno fueron descartadas momentáneamente.

Según reveló también Cipolla Morena será sometida a una extracción de sangre por los antecedentes que tiene de su último embarazo. Cabe recordar que en el embarazo de su hijo amadeo los test dieron negativos y recién pudo confirmar la noticia con análisis hechos.

En caso de que realmente esté embarazada, los abogados podrían pedir que se evalúe otorgarle nuevamente el arresto domiciliario.