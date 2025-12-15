Las lágrimas de Cinthia Fernández ante un problema de trabajo

La panelista de la Mañana con Moria rompió en llanto cuándo la conductora le preguntó que la tenía angustiada.

Luego de un fin de semana muy difícil, la panelista Cinthia Fernández se presentó a trabajar este lunes en una nueva emisión de La mañana con Moria con una angustia que era le imposible de disimular a la bailarina.

La panelista había participado muy poco en el transcurso de la mañana y no estaba animada como siempre, por lo que Moria Casán le dio el espacio para que pudiera compartir lo que le estaba pasando. "Me volvieron a cerrar la cuenta de Instagram. Ya me pasó varias veces este año, me hacen denuncias por presunto abuso infantil a videos en los que estoy bailando con mis hijas. Hay gente que no tiene nada que hacer y jode", disparó.

Sin poder contener las lágrimas, explicó: "Las denuncias se hacen con bots y meta bloquea la cuenta sin chequear que las acusaciones sean ciertas. Yo vivo de las redes sociales y las necesito. Llegan las fiestas y tengo muchos productos que vender, marcas que me han contratado... no puedo trabajar si no las tengo y recuperarlas me sale una fortuna".

Embed - "TENGO 14 DENUNCIAS DE ABUS@ SE#UAL INFANTIL": EL LLANTO DE CINTHIA FERNÁNDEZ EN MEDIO DE SU DRAMA

"Lo nefasto es que la misma gente que te lo cierra es el que te lo recupera, le tenés que pagar por fuera a empleados de meta para que te devuelvan tu cuenta".

En cuanto a quién está detrás de esta cancelación, Cinthia prefirió no dar demasiados detalles aunque sí reconoció que es alguien que ella conoce. "Estoy podrida. No jodo a nadie, quiero que me dejen en paz. Yo cerré un acuerdo de no pedir manutención para mis hijas a cambio de la casa y por eso, yo me ocupo de todo. Necesito trabajar, manejo mi casa entera. Las redes son mi negocio, lo único que quiero es publicar y vender".

Cinthia Fernández presumió sus notas a poco de recibirse de abogada

El camino universitario que Cinthia Fernández emprendió en la carrera de Derecho sigue sumando etapas importantes, y ella misma se encarga de compartir cada logro con sus seguidores a través de las redes sociales, donde se muestra entusiasmada y orgullosa de su desempeño.

image

En los últimos días, la mediática hizo públicos los resultados de algunos exámenes, lo que dejó en evidencia no solo su buen rendimiento académico en diversas materias, sino también el esfuerzo constante que le demanda equilibrar su rol de madre, su faceta profesional y su vida personal con las exigencias propias de la universidad.

En una de sus publicaciones más recientes, Fernández dio a conocer el resultado de su primer examen parcial de la asignatura Bases del Derecho Privado. Allí debía responder veinte consignas, de las cuales acertó diecisiete, lo que le permitió obtener una calificación de 9. Para celebrar, eligió recurrir a una frase muy conocida del actor Guillermo Francella: “hermosa mañana”.

Ese examen no fue un hecho aislado, ya que poco tiempo atrás también había mostrado su rendimiento en la materia Oratoria, en la que alcanzó un 7 en el segundo parcial, igualmente con veinte preguntas. Para evitar dudas, subió una imagen donde aparecía no solo la nota, sino también su nombre completo, Cinthia Giselle Fernández, junto al detalle de la evaluación académica.

image

Más allá de las calificaciones, la estudiante también quiso exponer el detrás de escena de ese recorrido. Con un tono enigmático, publicó en sus redes una fotografía de un resumen mecanografiado correspondiente a la materia “Estado 1” y acompañó la imagen con un anticipo que generó expectativa: “me espera una larga noche de estudio, pero mañana préndanse a mis historias porque se pudre todo. Yo avisé”. Fiel a su estilo, tiempo después reforzó esa idea con otra publicación: “Dije que hoy se pudre todo. Y yo cumplo”, aunque a la vez aclaró que todavía le faltaban dos parciales más y que debía seguir preparándose con intensidad.