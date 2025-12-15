Joaquín Levinton habló por primera vez desde el infarto que sufrió

El vocalista de Turf fue dado de alta luego de descompensarse durante un show en un bar porteño.

Joaquín Levinton , vocalista de la banda Turf , sufrió el viernes pasado un infarto mientras se encontraba dando un show en un bar ubicado en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires. El artista pidió auxilio y, tras una llamada a emergencias, fue trasladado al hospital Fernández.

En un comunicado de prensa, las redes de la banda informaron que "Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho; ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández. En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent".

El procedimiento fue exitoso y en las últimas horas el cantante confirmó que fue dado de alta. Levinton se comunicó con Lucas Fridman, integrante de Olga, quien fue el encargado de dar la noticia al aire. "Ya está de alta Joaquín Levinton. Me dice: 'Está bueno que cuentes que ya estoy en casa y que estoy muy bien. Nombra la excelencia del SAME y del hospital Fernández, que fueron ellos, que fueron genios totalmente y que me agarraron a tiempo'", expresó el artista.

Migue Granados, por su lado, le dio el consejo de descansar unos días tras lo sucedido. Esta noticia, sin lugar a dudas, lleva tranquilidad y alegría debido al cariño que las figuras del ambiente artístico le tienen a Joaquín Levinton.

Horas previas al evento que terminó con la tristeza de ver al artista en esa situación, había compartido en las redes sociales su emoción por un nuevo proyecto que lanzará en los próximos días. El artista compartió en sus historias de Instagram una imagen del libro que sacará a la venta próximamente y escribió: "Se vienen cositas". En la tapa de la producción se ve al cantante pensativo, intelectual y sobre el título del libro "Las 4 puertas hacia el orden interior".

