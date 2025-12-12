El posteo de Joaquin Levinton antes de sufrir el infarto en pleno show

El artista cantante de la banda Turf había promocionado un lanzamiento que se concretará en las próximas semanas.

Joaquín Levinton , cantante de la reconocida banda musical Turf, asustó a todos en un bar de la calle Dorrego, en el barrio Palermo de la Capital Federal cuando sufrió una descompensación que terminó tratándose de un infarto de miocardio. Rápidamente el artista fue atendido por el SAME y quedó fuera de peligro tras la compleja situación.

Horas previas al evento que terminó con la tristeza de ver al artista en esa situación, había compartido en las redes sociales su emoción por un nuevo proyecto que lanzará en los próximos días.

El artista compartió en sus historias de Instagram una imagen del libro que sacará a la venta próximamente y escribió: "Se vienen cositas". En la tapa de la producción se ve al cantante pensativo, intelectual y sobre el título del libro "Las 4 puertas hacia el orden interior".

Levinton-libro

Cómo fue el episodio de salud que preocupó

Joaquín Levinton fue internado de urgencia luego de sufrir una descompensación en un bar de Palermo. El cantante de 50 años tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Fernández donde se encuentra internado y en observación.

Según trascendió, el líder de Turf estaba en un bar de calle Dorrego al 1697 en Palermo cuando sufrió un fuerte dolor de pecho y se descompensó. Quienes se encontraban en el lugar llamaron rápidamente al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y fue trasladado de urgencia.

La información policial señala que el artista sufrió “un principio de infarto” a las 0.42 de la madrugada del viernes. Según explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”.

Joaquín Levinton

“El diagnóstico presuntivo daría la sensación de que es una descompensación cardíaca. Es probable que sea un infarto vamos a esperar los resultados”, aclaró el especialista quien mantiene contacto con el Hospital Fernández donde se encuentra internado en terapia intensiva.

De acuerdo a la información brindada por Crescenti en Todo Noticias, el cantante “está fuera de peligro”.