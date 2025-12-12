De bailarina a un cargo en el estado correntino: Lourdes Sánchez es la nueva presidente del instituto de Cultura

La bailarina que brilló en el Bailando por un Sueño comunicó su felicidad a través de las redes sociales tras asumir en el cargo.

Lourdes Sánchez confirmó en sus redes sociales que inició una nueva etapa en su vida laboral asumiendo el cargo como presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes , nombrada por el flamante gobernador, Juan Pablo Valdés, que asumió su cargo el pasado miércoles 10 de diciembre.

La bailarina que supo brillar en el Bailando por un Sueño, lugar en el que también compartió horas de trabajo con su actual pareja Chato Prada, estará a cargo de la realización de la Fiesta Nacional del Chamamé y la feria de arte ArteCo por su nuevo rol.

La artista ya ejercía su trabajo en la función pública ya que desde 2024 y hasta este jueves ocupaba el rol de directora del Teatro Vera , un espacio cultural más importante de la provincia. "Gracias @juanpablovaldesok por la confianza para asumir la Presidencia del Instituto de Cultura. Recibo este desafío con responsabilidad, orgullo y un profundo amor por Corrientes ", contó en sus redes sociales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lourdes Sanchez (@lourdesanchezok)

En sus afirmaciones Lourdes Sánchez confesó que trabajará "para que nuestra cultura siga creciendo, viva, diversa y cercana a su gente".

"Me gustan los desafíos, trabajar por la cultura de Corrientes. Creo que se hicieron un montón de cosas con Gustavo Valdés, y hay mucho más por hacer, y me encantaría poder ayudar en eso”, sostuvo en diálogo con Radio Dos de esa provincia.