Rocío Marengo salió a responder tras ser criticada por una salida nocturna luego de ser madre

La modelo compartió su outfit para salir a comer y en las redes no la perdonaron ya que su hijo sigue internado.

A 15 días de haberse convertido en madre por primera vez junto a Eduardo Fort , la modelo Rocío Marengo fue blanco de fuertes críticas en redes sociales por salir a comer, mientras su bebé Isidro continúa internado en neonatología.

Todo comenzó el pasado fin de semana cuando, tras recibir el alta médica, la mediática compartió un video en sus redes sociales en el que se la veía muy producida, con un pantalón de cuero y una remera de lentejuelas. Como su hijo recién nacido, sigue en una sala de neonatología, ya que nació de manera prematura y necesita asistencia respiratoria y seguimiento de los profesionales, la mediática fue muy cuestionada en las redes sociales.

Durante todo el fin de semana, Marengo recibió críticas de todo tipo por dejar a su bebé internado y salir de noche a comer. Cansada de ser juzgada, Marengo se volcó a su perfil de Instagram para realizar un extenso descargo y reivindicar su rol como mamá, aunque sea primeriza.

image

"La gran mentira de las redes", comenzó diciendo la pareja del empresario, hermano del fallecido Ricardo Fort. En ese sentido, se quejó: "Mostrás un video vestida que salís a comer con tu familia y te juzgan de mala madre, sin saber cómo estás por dentro, te ponés una remerita con lentejuelas y aseguran que te estás cagando de risa, como si la ropa dijera algo".

El fuerte descargo de Rocío Marengo

Luego, Rocío Marengo redobló la apuesta y reveló que sufrió un embarazo de riesgo: "Si quieren les nuestro los coágulos y las hemorragias que tuve todos estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar". Acto seguido, reveló el motivo por el cual Isidro nació de manera prematura: "Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté. El parto fue de urgencia, con Isi corrimos riesgo de vida".

"Claramente no entienden y no pasaron por algo similar, si no, no se animarían a opinar", destacó. "Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, soy la mejor", agregó, orgullosa de cómo está transitando esta primera etapa de su maternidad.

image

Para cerrar, adelantó que su hijo recibirá el alta médica pronto: "Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza, Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa". A través de sus redes sociales, también compartió una nueva imagen de su bebé recién nacido en el Sanatorio Otamendi, donde todavía se encuentra internado, y otra con sus amigas, quienes la apoyan en este proceso.

Recordemos que el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort nació el 3 de diciembre en el Sanatorio Otamendi, luego de que ella estuviera internada allí durante casi una semana. Isidro Fort Marengo, así es su nombre completo, llegó al mundo a través de una cesárea de urgencia y pesó 2,480 kilos.

Desde el 3 de diciembre que Isidro permanece en neonatología con un dispositivo que lo ayuda a respirar y el seguimiento médico correspondiente.