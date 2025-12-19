El nuevo streaming del Conicet encontró una estrella culona en Puerto Madryn pero no es igual a la anterior

"No hizo mucho ejercicio", bromeó un científico durante la transmisión en vivo. La expedición del Schmidt Ocean Institute llegará a Tierra del Fuego .

La aparición de otra “estrella culona”, esta vez cerca de Puerto Madryn , fue el primer gran momento del nuevo streaming del Conicet y el Schmidt Ocean, que comenzó el 14 de diciembre y se extenderá tras recorrer el mar Argentino junto a las costas de Buenos Aires , Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La expedición actual se inició días después de que se le otorgó el Martín Fierro de Oro del Streaming a la realizada a mediados de año en Mar del Plata que se convirtió en un fenómeno viral.

En esta ocasión, el grupo de científicos es liderado por la bióloga María Emilia Bravo, y participan 25 especialistas, 17 de ellos argentinos.

En esta ocasión, informaron que el objetivo principal es analizar filtraciones de gas metano en el talud continental, así como también ambientes extremos dominados por microorganismos y fauna que prospera sin luz y bajo altas presiones.

Más allá de esa finalidad que persigue la investigación, durante las transmisiones se logró observar una vez más la vida debajo del mar y en las últimas horas los expertos volvieron a encontrar otra “estrella de mar culona”.

Para qué sirve encontrar una estrella culona

“Señoras y señores, es una estrella culona”, comenzó el relato uno de los especialistas que se encontraba en vivo relatando.

El streaming del Conicet y el Schmidt Ocean ya está en la Patagonia El streaming del Conicet y el Schmidt Ocean ya está en la Patagonia.

Se confirmó que pertenece también al género Hippasteria y se supo que es más chica de la que se volvió un fenómeno de masas meses atrás, y que las características que le dan el nombre informal a la especie son menos marcadas que las de su antecesora.

“No tiene los glúteos marcados”, bromeó el especialista y hasta sostuvo: “No hizo mucho ejercicio”.

Más allá de lo simpático del hallazgo, lo importante para los expedicionarios es que permite estudiar las características de la especie en condiciones de alta presión y oscuridad, lo que aporta información relevante sobre su biología y adaptación al medio marino profundo.

Bravo destacó que estas observaciones son clave para comprender los ecosistemas profundos de la región patagónica.

La expedición al Atlántico Sur se desarrolla a bordo del buque de investigación Falkor (Too), el mismo del streaming de Mar del Plata, e igual que en aquella ocasión, puede seguirse en vivo a través de las plataformas digitales del Schmidt Ocean Institute.

En las transmisiones, los científicos dan explicaciones, responden preguntas del público y comparten información científica en el momento.

Datos de la expedición del Conicet

Uno de los elementos más innovadores de la expedición es la utilización de un robot submarino de alta tecnología, capaz de descender a grandes profundidades y transmitir imágenes en vivo.

Mediante este dispositivo, el público puede observar en tiempo real anémonas, estrellas de mar, rayas y diversos organismos gelatinosos que sobreviven sin luz solar y obtienen energía a partir de procesos químicos.

Por otro lado, el equipo científico realiza muestreos de plancton, un componente clave para comprender la estructura y el funcionamiento de las cadenas alimentarias en el océano profundo.

Estos estudios permiten ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad marina y los procesos biológicos que ocurren en ambientes extremos.

Los datos e imágenes obtenidos por la expedición del Conicet quedarán disponibles en repositorios abiertos y también serán adaptados con fines educativos para escuelas y universidades.