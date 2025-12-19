Navidad millonaria: la Lotería Unificada sortea más de $2.100 millones

El sorteo se realizará este sábado en los bolilleros de la lotería de Jujuy. El valor del entero, cuesta 30 mil pesos.

Arrancan los sorteos de fin de año de la Lotería La Neuquina y la Lotería Unificada

E l Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) informa que el sábado 20 de diciembre se llevará adelante el Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Unificada, una de las tradiciones más esperadas del año, que refuerza el espíritu festivo y la cercanía del instituto con su red de ventas y con la sociedad neuquina.

Este sábado el sorteo comenzará a las 22 horas en el Salón 304 de Inprojuy , en San Salvador de Jujuy, con transmisión oficial para todo el país. También se podrá seguir a través las redes sociales de IJAN / La Neuquina .

En total habrá p remios por 2.135.960.000 pesos . El valor del entero es de 30.000 pesos (o 10 fracciones de 3.000 pesos cada una). El primer premio (con duplicador) es de 900.000.000 de pesos.

Habrá premios al entero: 1 Fiat Cronos 1.3 Like GSE MT 0 km y a la fracción: 2 premios de 11.000.000 de pesos cada uno.

Esta cifra convierte a la edición de este año en una de las más importantes de los últimos tiempos, brindando más oportunidades y mayor expectativa.

Este evento no solo celebra la tradición del juego oficial, sino que también fortalece los lazos de cooperación y federalismo entre las provincias que conforman el sistema unificado, consolidando el compromiso compartido por un juego legal, transparente y responsable.

Como cada fin de año, IJAN reafirma su compromiso de ofrecer propuestas que combinan entretenimiento responsable con el fortalecimiento de la identidad institucional.

Se sortea el Quini 6 de Navidad: cuál es el pozo millonario que sale si o si

En vísperas de la Navidad, el Quini 6 redoblará la apuesta y su tradicional sorteo especial del domingo pondrá en juego un pozo estimado de 10.000 millones de pesos.

Desde la Lotería de Santa Fe hacen hincapié en la importancia de apostar únicamente en agencias oficiales o a través de los canales autorizados, resguardando así la seguridad de los jugadores.

Si bien el sorteo incluye las jugadas habituales, en esta oportunidad el "Siempre Sale" tendrá un pozo garantizado de 6.000 millones de pesos a repartirse entre los ganadores.

Para aquellos que quieran jugar, cabe recordar que todavía se encuentran las boletas disponibles en las agencias del país a $2.500, aunque para esta edición especial se encuentra a $6.000. En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

Si bien el sorteo incluye las jugadas habituales en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, en esta oportunidad el Siempre Sale tendrá un pozo garantizado de seis mil millones de pesos.

Esto significa que si no hay ganadores del Siempre Sale con seis aciertos, el premio se repartirá entre quienes hayan acertado cinco números en esa modalidad.