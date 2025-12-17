Quini 6: mirá los resultados de este miércoles

El sorteo del Quini 6 puso en juego un súperpozo millonario. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3331, realizado este miércoles 17 de diciembre de 2025, puso en juego un pozo millonario de más de 5.000 millones de pesos, con más de un millón 300 mil apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 3.000 millones de pesos . Salieron los números 12, 36, 45, 32, 17 y 14 En esta oportunidad el pozo quedó vacante .

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 695 millones de pesos . Salieron los números 00, 18, 25, 30, 31 y 45. En esta modalidad no hubo ganador con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.061 millones de pesos y salieron los números 20, 39, 03, 25, 29 y 19. En esta oportunidad no hubo ganadores, también quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 270 millones de pesos, los números favorecidos fueron 14, 39,08, 35, 32 y 31. Hubo 8 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 33 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 12 mil millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Quini 6.jpg

Mirá los resultados del domingo

Quini 6, en su edición 3330, realizado este domingo 14 de diciembre de 2025, puso en juego un pozo millonario de más de 5.000 millones de pesos, con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 3.000 millones de pesos. Salieron los números 00, 34, 28, 41, 25 y 26. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 700 millones de pesos. Salieron los números 17, 35, 08, 43, 29 y 28. En esta modalidad no hubo ganador con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 700 millones de pesos y salieron los números 06, 36, 34, 16, 22 y 04. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 335 millones de pesos, los números favorecidos fueron 40, 02, 13, 43, 31 y 32. Hubo 8 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 41 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 5.300 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.