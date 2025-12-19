El clima en Neuquén

icon
31° Temp
16% Hum
Neuquén
La Mañana puente carretero

Una camioneta se incendió a metros del puente carretero

El siniestro ocurrió este viernes por la tarde en la mano desde Cipolletti a Neuquén. Los daños fueron totales.

Un incendio destruyó una camioneta cerca del puente carretero en Cipolletti

Un incendio destruyó una camioneta cerca del puente carretero en Cipolletti

Una camioneta quedó destruida por efecto de un incendio que se produjo en el vehículo. Todo ocurrió este viernes por la tarde en cercanías al puente carretero, en la mano desde Cipolletti a Neuquén.

Una dotación de Bomberos Voluntarios intervino en el lugar, aunque los daños a la camioneta fueron totales.

En principio no se conoce las causas que desataron las llamas, pero se especulaba que podría tratarse de alguna falla mecánica que desató el siniestro.

El incendio de la camioneta Ford Ecosport no causó demoras en el tránsito, aunque sí sorprendió a los automovilistas que transitaban por la Ruta 22 desde Cipolletti.

Camioneta se prendió fuego a metros del puente carretero

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel