Una camioneta se incendió a metros del puente carretero
El siniestro ocurrió este viernes por la tarde en la mano desde Cipolletti a Neuquén. Los daños fueron totales.
Una camioneta quedó destruida por efecto de un incendio que se produjo en el vehículo. Todo ocurrió este viernes por la tarde en cercanías al puente carretero, en la mano desde Cipolletti a Neuquén.
Una dotación de Bomberos Voluntarios intervino en el lugar, aunque los daños a la camioneta fueron totales.
En principio no se conoce las causas que desataron las llamas, pero se especulaba que podría tratarse de alguna falla mecánica que desató el siniestro.
El incendio de la camioneta Ford Ecosport no causó demoras en el tránsito, aunque sí sorprendió a los automovilistas que transitaban por la Ruta 22 desde Cipolletti.
