Cuál fue la causa y quién era el hombre que murió en medio de la calle en el oeste de Neuquén

La Fiscalía investiga las muertes de los últimos días y todavía no confirmaron la circulación de cocaína adulterada. El último fallecido tenía 37 años.

El pasado miércoles al mediodía, la muerte de un hombre en medio de la calle generó conmoción en el oeste de Neuquén, en pleno barrio Valentina Norte Rural. El fallecimiento se dio tras el alerta del Ministerio de Salud sobre las muertes de dos hombres a raíz del consumo de cocaína presuntamente adulterada.

Vecinos indicaron que el hombre se desplomó en la calle, aunque estuvo consciente por varios minutos y reclamaron por la demora del servicio de emergencia. Testigos aseguraron que la víctima permaneció consciente mientras esperaban la llegada de la ambulancia.

“Mi hijo llamó a las 12:25 pero la ambulancia llegó 13:45. Y ¿saben por qué llegó? Porque la policía llamó desesperadamente porque se estaba muriendo el hombre mientras le hacían RCP. Vino el SIEN y ya se encontraba fallecido ”, sostuvo una vecina al portal Diariamente Plottier. La vecina aseguró que la víctima estuvo casi una hora tirado en la calle. “El hombre pedía ayuda mientras una vecina y mi hijo le hacían sombra, esperando la ambulancia que ellos entre charla, lo calmaban y le prometían que llegaría a tiempo”.

La víctima, de 37 años, fue identificada como Omar Side, y su fallecimiento causó profunda conmoción. "Lamentamos informar el fallecimiento de quien fuera nuestro vecino, amigó y gran compañero Omar Side. Saludamos a su familia pidiendo consuelo ante esta gran Pérdida", expresaron desde el polideportivo Gigantes del Este, a través de las redes sociales, en una publicación que se colmó de mensajes de dolor.

Por su parte, este viernes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) informó a LM Neuquén que la víctima falleció como consecuencia de una congestión cardiopulmonar, según el informe preliminar de autopsia remitido a la fiscalía de Narcocriminalidad por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. Y agregaron que se pidieron estudios complementarios, bioquímicos y toxicológicos.

Por otra parte, sumaron que de acuerdo a la información recolectada mediante el trabajo conjunto de la fiscalía y la policía provincial, la víctima consumió cocaína en las horas previas a su fallecimiento. Lo hizo junto a otra persona, que no requirió de ninguna atención médica.

Cocaína presuntamente adulterada: otros dos muertos

El pasado martes, las autoridades sanitarias de Neuquén emitieron una alerta ante la sospecha de circulación de cocaína presuntamente adulterada en la capital y la zona. La alarma comenzó luego de registrarse dos muertes en los últimos días vinculadas al consumo de dicha sustancia, con síntomas no habituales para este tipo de droga.

En tanto, un tercer paciente permaneció internado en terapia intensiva del hospital Castro Rendón con el mismo antecedente de consumo de cocaína.

Por este motivo, desde el Sistema Público de Salud lanzaron un pedido de precaución a la población y evitar el consumo teniendo en cuenta la sospecha de sustancias posiblemente adulteradas.

También solicitaron que aquellas personas que hayan consumido y presenten cualquier tipo de síntoma que no sea habitual por este tipo de consumo, que concurran al centro de salud u hospital más cercano.

Hospital Castro rendon (2) El sistema de Salud Pública alertó sobre la circulación de cocaína presuntamente adulterada en Neuquén capital y la zona. Claudio Espinoza

Según informó Horacio Trapassi, médico clínico y toxicólogo, integrante del equipo CITA (Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones de Neuquén), Salud de Neuquén confirmó tres casos de intoxicación por cocaína adulterada, con dos muertes.

"Los tres son varones de Neuquén Capital, los fallecidos tenían 23 y 53 años, mientras que el paciente en terapia intensiva tiene 29 años", informó Trapassi a LM Neuquén. Además, indicó que las fechas de los fallecimientos fueron el miércoles 10 y el domingo 14 de diciembre.

A raíz de lo difundido por el Ministerio de Salud, el MPF activó una investigación a través de la unidad de Narcocriminalidad y se dispusieron diversas medidas para recopilar información de interés. Por el momento, no se pudo confirmar la circulación de cocaína adulterada.