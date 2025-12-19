Atraparon y acusaron a uno de los prófugos del homicidio en San Lorenzo: el otro sigue evadido

El homicidio de Nelson Aníbal Pino ocurrió la semana pasada. La víctima estaba en su casa y recibió un disparo desde una moto.

Uno de los prófugos del homicidio de Nelson Aníbal Pino , ocurrido la semana pasada en el barrio San Lorenzo de Neuquén , fue atrapado y acusado este viernes en una audiencia de formulación de cargos encabezada por la fiscal del caso Guadalupe Inaudi. Buscan al segundo sospechoso.

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) le atribuyó a Julián Agustín Vilo haber actuado de manera conjunta con el otro sospechoso que permanece prófugo, Gonzalo Salvador Santibañez, para cometer el homicidio mediante el uso de un arma de fuego y desde una moto, disparando hacia la vivienda en la que estaba Pino.

Cómo fue el asesinato

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscal Inaudi, el ataque se produjo el pasado 10 de diciembre, alrededor de las 22:30, en la intersección de las calles Rafaela Fernández y Albardón.

Vilo arribó al domicilio de la víctima conduciendo una moto Honda Titán de 125 c.c, de color blanco. Como acompañante iba la persona que permanece prófuga, y quien portaba el arma de fuego. Tras amenazar de muerte a Pino y sus familiares, quienes se encontraban en la vereda, se produjo el ataque mediante disparos.

La fiscal destacó el rol activo de Vilo en el hecho y lo imputó como coautor de homicidio agravado por el uso de arma: según la investigación, le indicó de manera expresa a su cómplice que disparara, gritándole “dale, dale, largá, largá”. Mientras su cómplice disparaba, mantuvo la moto en movimiento, facilitando tanto la agresión como la posterior huida del lugar.

Como resultado del ataque, Nelson Aníbal Pino recibió un impacto de proyectil en la región ocular-craneana. Tras ser asistido inicialmente en el Hospital Heller y luego derivado al Hospital Castro Rendón por la gravedad de su cuadro, se le diagnosticó muerte cerebral. El deceso se produjo el 11 de diciembre.

Como medida cautelar, la fiscal del caso requirió que Vilo permanezca detenido con prisión preventiva por 6 meses por existir riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, pero también para proteger a familiares de la víctima. Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Lucas Yancarelli tuvo por formulados los cargos y convalidó el pedido de prisión preventiva por el plazo de 4 meses.