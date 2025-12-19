La advertencia del Ministerio de Salud: "Tenemos chicos de siete u ocho años que no tienen ninguna vacuna"

Martín Regueiro aseguró que la eficacia de las vacunas redujo el miedo a los contagios y eso impactó en los hábitos de vacunación. Este viernes será “La Noche de las Vacunas”.

En la previa de “La Noche de las Vacunas” , el evento de este viernes que permitirá a los neuquinos completar su calendario de vacunación, el Ministro de Salud de la provincia, Martín Regueiro, aseguró que en la provincia y el resto del país se registran rebrotes de enfermedades inmunoprevenibles a partir de los bajos hábitos de vacunación. Con la mira puesta en recuperar el nivel de cobertura de la prepandemia , también sumarán el carnet de vacunas completo como requisito para el boleto estudiantil gratuito en Neuquén capital.

En su visita a los estudios de LMPlay , el ministro de Salud afirmó que existe un repunte de casos de coqueluche, también conocida como tos convulsa, que encendió las alarmas en el sistema de salud. Regueiro fue contundente al respecto: “Aparecen enfermedades inmonuprevenibles, que son esas enfermedades que con un esquema de vacunación completo disminuimos el riesgo y también evitamos el contagio y las formas graves.

El dato más crudo que compartió el titular de la cartera sanitaria refiere a la mortalidad infantil: “Un caso para tomar dimensión, hubo siete muertes en menores de dos años por coqueluche. Con la vacunación evitamos formas graves y contagio de recién nacidos” .

vacunación.jpg

El convenio por el boleto estudiantil y "La Noche de las Vacunas"

Como parte de una estrategia integral para fomentar la inmunización en la población joven y adolescente, el Ministerio de Salud selló una alianza con la Municipalidad de Neuquén. Esta medida establece que la presentación del certificado de vacunas al día será un requisito para acceder al beneficio del transporte público. “Firmamos un convenio con el intendente Mariano Gaido para que todos los beneficiarios del boleto estudiantil tengan que presentar el carnet de vacunación”, explicó Regueiro. El objetivo no es la exclusión, sino la protección colectiva de los usuarios del sistema de transporte, pues, en palabras del ministro, el pedido es para “cuidar también al resto de la gente que usa ese medio de transporte”.

Esta iniciativa se complementa con eventos de gran visibilidad como “La Noche de las Vacunas”, una propuesta que busca facilitar el acceso a las dosis fuera de los horarios habituales de los centros de salud. Para Regueiro, esta es “una estrategia más que tiene impacto mediático y nos sirve para poner el tema en discusión que son las bajas tasas de vacunación”. El evento contará con postas en los hospitales, en el barrio Progreso y en el Monumento al General San Martín, aunque el funcionario recordó que las dosis están disponibles de forma permanente en todos los centros de salud.

la noche de las vacunas

Según se informó, algunas clínicas privadas se sumarán también a la propuesta, para masificar la cobertura de vacunas este viernes por la noche. El Instituto de Seguridad Social del Neuquén - ISSN, la Clínica Leben Salud, de 18 a 22 calle Santa Fe 273 Neuquén Capital, la Clínica Chapelco de 18 a 22, calle Marcelo Berbel 380 de San Martín de los Andes y la Clínica Copelco de 18 a 22 en Av. Carlos H. Rodríguez y Av. Julio Roca de Cutral Co serán parte de la iniciativa.

La intención de estas acciones es simplificar el cumplimiento de la ley nacional. El ministro subrayó que no se exige nada fuera de la normativa vigente, sino que se busca la responsabilidad ciudadana. De hecho, la provincia implementa tácticas similares en otros programas sociales: “Tenemos plan de entrega de lentes a niños de cinco a ocho años y les pedimos el carnet de vacunación”. La lógica detrás de esto es clara para el equipo de salud: “Regalarse salud, se permiten vacunarse. Vacunar a tus hijos es como sentarlos en una butaca de auto para darles más seguridad”.

El éxito de las vacunas causó su propio fracaso

Regueiro reflexionó en LMPlay sobre la paradoja que atraviesan las vacunas en la actualidad. Cuando una vacuna es extremadamente eficaz, la enfermedad desaparece de la vista del público y, en consecuencia, se pierde el miedo al contagio. “El éxito de las vacunas lo lleva a su fracaso, porque creemos que las enfermedades desaparecieron, como la polio, y son enfermedades que ya no llegamos a conocer”. Esta falsa sensación de seguridad derivó en que muchos padres olviden o posterguen las dosis de sus hijos, lo cual generó situaciones alarmantes en los consultorios: “Tenemos chicos de siete u ocho años que no tienen ninguna vacuna”.

Embed

El ministro también vinculó esta baja en la cobertura con el fenómeno de la pospandemia y la proliferación de noticias falsas que instalaron dudas en la población. “Después de la pandemia con la vacunación masiva se generó un alejamiento de la comunidad. Circuló mucha información falaz que tiene otros fines y eso llevó confusión”. Regueiro lamentó el tono de ciertos discursos públicos y la agresión hacia el personal sanitario, y expresó: “Llama la atención el nivel de violencia de los mensajes, no ganamos plata con eso”.

Incluso recordó con asombro casos de contradicción ideológica en el debate público, con el evento antivacunas que se hizo en el Congreso Nacional. Mencionó a una legisladora que rechazaba la vacunación humana pero aplicaba dosis a su ganado para combatir la aftosa.

regueiro baja la data

A pesar de que la provincia de Neuquén recibió reconocimientos nacionales por su tasa de vacunación, el movimiento poblacional impacta en las estadísticas locales. “Al ser una provincia con tanto crecimiento y llegan mujeres a lugares donde no teníamos casos registrados y ahí completan el calendario de vacunación”. El ministro enfatizó la importancia de la "estrategia nido" para proteger a los bebés menores de dos meses, quienes aún no pueden recibir ciertas vacunas. “En coqueluche hay una estrategia muy noble de vacunación nido, vacunamos a la madre embarazada y al grupo familiar, cuando nace, la familia no puede contagiarlo”.

Finalmente, Regueiro instó a la población a ver la salud como un compromiso con el prójimo. “Vacunarse es cuidarlo al otro por más que yo no tenga una forma grave”. La visión del ministerio es que la inmunización permite una "defensa en manada", donde el acto individual de cada neuquino contribuye a la seguridad de los más vulnerables, especialmente de aquellos niños y niñas que hoy ocupan camas de internación por cuadros que son, en esencia, evitables.