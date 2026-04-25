Tras el Superclásico: Coudet borró a un jugador de River

El futbolista no fue convocado para el duelo entre el Millonario y Aldosivi, aumentando rumores sobre una salida en junio.

River recibirá este sábado a Aldosivi , desde las 21.30 en el estadio Monumental, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura , con una lista de convocados que dejó dos señales claras del momento que atraviesa el plantel: la nueva ausencia de Kevin Castaño y la aparición del juvenil Lucas Silva .

El entrenador Eduardo Coudet definió la nómina para enfrentar al equipo marplatense y volvió a prescindir de Castaño por segundo partido consecutivo, luego de que el colombiano tampoco estuviera citado en el Superclásico ante Boca .

La decisión llama la atención porque River todavía no cuenta con Fausto Vera , quien continúa recuperándose de su lesión, y porque Castaño había llegado como una alternativa importante para la mitad de la cancha. Sin embargo, desde la llegada de Coudet apenas acumuló 67 minutos en tres partidos, con una sola titularidad en el año.

En contrapartida, la gran novedad de la convocatoria es Lucas Silva, volante central de 19 años que fue promovido esta semana a Primera y que podría tener su primera chance con el plantel profesional. El juvenil, oriundo de La Dulce, llegó al club en 2016 y forma parte de la lista de buena fe para la Copa Sudamericana.

convocados river aldosivi

Silva, que venía siendo observado por el cuerpo técnico desde la mini pretemporada realizada en Cardales, aparece como una opción más para una zona del campo en la que Coudet todavía busca variantes, sobre todo por las bajas y los rendimientos irregulares.

Además de Castaño, tampoco fueron convocados Sebastián Driussi y Fausto Vera, ambos lesionados. En tanto, Franco Armani y Maximiliano Meza ya recibieron el alta médica, pero continúan con su puesta a punto física y futbolística, por lo que podrían reaparecer en la próxima fecha ante Atlético Tucumán.

La posible formación de River para enfrentar a Aldosivi sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

River se enfrenta a Aldosivi en el Más Monumental

River llega a este encuentro de capa caída, luego de caer 1-0 en el Superclásico ante Boca, que se impuso gracias al gol de penal del mediocampista Leandro Paredes.

Pese a la derrota, el conjunto “Millonario”, que es dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, se mantiene segundo en la Zona B a solo cuatro puntos del líder, que es Independiente Rivadavia de Mendoza, y ya tiene asegurada la clasificación a los playoffs de este Torneo Apertura.

De cara a este encuentro, River no podrá contar con el varias de sus figuras, como el arquero Franco Armani, los mediocampistas Fausto Vera y Juan Fernando Quintero y el delantero Sebastián Driussi, quienes arrastran diferentes lesiones.

Papelitos River (1)

Aldosivi, por su parte, es uno de los peores equipos en lo que va del 2026 en la Primera División del fútbol argentino. El “Tiburón” está penúltimo en la Zona B con solo siete unidades y es uno de los dos equipos, junto a Deportivo Riestra, que todavía no pudo ganar.

En la última fecha el equipo marplatense estuvo muy cerca de conseguirlo ante Racing, pero la “Academia” logró llegar a la igualdad en los últimos minutos.