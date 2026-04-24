La frase de Mourinho que ilusiona a los hinchas de River: qué dijo sobre el futuro de Otamendi

Esta semana se terminó de confirmar que Nicolás Otamendi es uno de los apuntados por River Plate para el próximo mercado de pases. El zaguero de la Selección Argentina, confeso hincha del Millonario, finaliza su contrato con Benfica en junio y podría regresar al fútbol argentino tras el Mundial.

Y este viernes el que opinó sobre el futuro del campeón del mundo fue José Mourinho , su entrenador en el conjunto portugués. Consultado por la posible salida de su capitán, que disputó 278 partidos en el club, anotando 18 goles y ganando cuatro títulos, Mou señaló: "Creo que eso depende de él. Creo que hay personas que tienen derecho de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol, y Otamendi es una de ellas".

"Creo que él jugó su último partido de Selección en su país por decisión suya, creo que terminará con la Selección después del Mundial por decisión suya, y será decisión suya regresar a Argentina y a River o continuar en Benfica. Creo que todo está en sus manos", añadió el ex DT de Real Madrid dejando en claro que todo depende del futbolista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047712009588777101&partner=&hide_thread=false "SERÁ POR DECISIÓN SUYA QUE VA A REGRESAR A ARGENTINA Y A RIVER O CONTINUAR EN BENFICA". Mourinho se refirió al futuro de Nicolás Otamendi y los rumores sobre su posible llegada al Millonario.



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Referente de las Águilas pese a haber tenido una etapa en Porto, Otamendi también vistió las camisetas de Vélez, Atlético Mineiro, Valencia y Manchester City. Tras su salida del City, recaló en Portugal en 2020, consolidándose como figura y capitán del equipo dirigido por Mourinho. Al final de la temporada, que concluirá con la Copa del Mundo, que también marcará el final de su trayectoria en la Albiceleste, el nacido en El Talar hace 38 años finalizará contrato, y en River ya empezaron gestiones para ficharlo en condición de libre.

Va por un mercado de pases histórico: los nombres que River tiene en carpeta

River ya mira hacia adelante y el próximo mercado de pases. Hay cuatro nombres que aparecen como prioridad para el Millonario y esta semana se iniciaron las charlas con la 'figurita difícil': Ángel Correa. Juan Patricio Balbi, periodista de ESPN, remarcó que las tratativas con el campeón del mundo son las más difíciles, pero las prioritarias para la dirigencia millonaria, que intentará ayudar a Coudet a terminar de darle su impronta al plantel.

En la lista de deseos de River figura otro campeón del mundo. Nicolás Otamendi dijo en más de una oportunidad que es hincha del conjunto de Núñez y podría aprovechar que en junio finaliza su contrato con Benfica para regresar al fútbol argentino.

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El tercero que tienen en carpeta en el Millonario es Gio Simeone, cuya situación es algo más complicada. El delantero todavía tiene un vínculo por delante con Torino y pasa por un buen momento, por lo que el conjunto italiano no lo soltará con mucha facilidad. River tendrá que sentarte a negociar.

El último es el 'tapado'. Mauro Arambarri, volante de Getafe, es uno de los nombres que pidió Chacho Coudet y el Millonario ya se mueve para cumplir con su deseo. El uruguayo cumplirá 31 años en septiembre y juega tanto de mediocampista central como de interno. Jugó en Defensor Sporting, Girondins de Burdeos y lleva varias temporadas en su actual club, donde acumula 261 partidos y 22 goles.