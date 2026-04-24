En qué barrios están las SAF que serán utilizadas por iglesias y comunidades religiosas

El convenio para su uso fue suscripto por el intendente Mariano Gaido. Los espacios serán cedidos gratuitamente por el municipio.

La Municipalidad de Neuquén formalizó este viernes el convenio que habilita a las iglesias y organizaciones religiosas al uso gratuito de los Salones de Actividades Físicas (SAF) de la ciudad.

Según se informó oficialmente, el acuerdo permite que las comunidades religiosas dispongan de los SAF ubicados en los barrios San Lorenzo, Hi.Be.Pa., Confluencia y Parque Industrial para el desarrollo de eventos, jornadas de fe y actividades comunitarias.

“Ustedes son fundamentales para darle contenido a estos polideportivos, a estas obras que son maravillosas en la ciudad de Neuquén y que además las hemos planificado en toda la ciudad”, señaló el intendente Mariano Gaido durante el acto.

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Destacó el papel de la labor espiritual

Gaido remarcó que la iniciativa “forma parte de un Estado presente que reconoce la labor espiritual como un pilar de la sociedad. Necesitamos algo que, quienes creemos en Dios, es lo más importante. Es el acompañamiento espiritual. Esa fuerza que nos da Dios cuando tenemos la necesidad de salir adelante”.

“Tenemos estas ciudades deportivas, estas ciudades de Dios, tanto acá en el barrio San Lorenzo, como en el barrio Confluencia, como en Parque Industrial, en el barrio Hi.Be.Pa. y estamos construyendo la quinta en el barrio Melipal. Me comprometo ante ustedes que también vamos a incorporar esa ciudad deportiva para que ustedes estén presentes y puedan ocupar ese espacio público”.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, explicó que la apertura de estos edificios responde “a una planificación estratégica para el bienestar de la población. Estos espacios siempre fueron pensados para diferentes actividades y qué mejor actividad es la que pueden llevar las Iglesias y las personas de Fe en estos lugares. Porque cuando hablamos de esto, hablamos de contención. Hablamos de estar cerca del otro que necesita ayuda”, afirmó la funcionaria.

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Momentos difíciles

El concejal Sergio Merino calificó el acuerdo como un reconocimiento a la trayectoria de las instituciones en los momentos más difíciles. “Para nosotros es un día histórico para el pueblo de Dios y para todos los cristianos que viven y habitan este suelo, histórico porque Dios ha tocado el corazón de nuestro intendente para, de alguna manera, recompensar la tarea espiritual que la Iglesia hace desde el anonimato”.

Por su parte, el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, remarcó la calidad de la infraestructura que ahora estará a disposición de los fieles. “Cuando la Iglesia y un Estado presente tienen esta comunión, logramos acuerdos fantásticos”, sostuvo y detalló que los SAF de 1500 metros cuadrados cuentan con todas las condiciones de confort, incluyendo calefacción, iluminación led y versatilidad para eventos masivos.

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El intendente firmó un convenio para que iglesias y organizaciones religiosas usen gratis los SAF en distintos barrios.

Más contención social y acompañamiento

Actividades comunitarias y de fe

Espacios equipados y accesibles pic.twitter.com/T6dNLaC00L — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) April 24, 2026

Martín González, pastor del Instituto Bíblico Cristianos de Berea señaló: “Nosotros agradecemos a Dios por el tiempo que estamos viviendo, y también por el acompañamiento del intendente con todo su equipo, porque es muy significativo para las iglesias contar con estos espacios.”

"Un bien a la sociedad"

En este sentido dijo: “Creemos que una familia fortalecida hace bien a la sociedad, y una sociedad fortalecida construye una ciudad más fuerte. Sentimos que somos parte de la cadena social, y nuestro aporte tiene que ver con el acompañamiento, la contención y el desarrollo de muchas personas”, aseguró González.

Por último, subrayó: “Tener estos espacios nos habilita a seguir avanzando y a poder ayudar a más gente. Queremos agradecer a todo el equipo que ha trabajado en la Dirección de Culto, a Mauricio y a todos los que hicieron posible esto.”

“Esto nos abre puertas para seguir ayudando, capacitando y, sobre todo, compartiendo con la sociedad de la que somos parte”, puntualizó.

“Las hacemos a la neuquina, las hacemos con fondos propios, con esfuerzo, con entusiasmo, las hacemos porque somos corajudos los neuquinos. Pero esas obras hay que acompañarlas con lo más importante: el acompañamiento espiritual que ustedes llevan adelante”, concluyó el intendente.