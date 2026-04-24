Cerrarán por un tiempo las puertas del Hotel del ISSN en Neuquén

El anuncio se realizó este viernes a los afiliados y asociados de la provincia. Las razones.

Desde el Instituto de Seguridad Social del Neuquén ( ISSN ) informaron que cerrarán las puertas del hotel que tienen en la capital neuquina debido al inicio de obras de remodelación y refacción del edificio.

Aseguraron que el cese de las actividades en el hotel, ubicado en Rivadavia 87 de la ciudad de Neuquén, será de forma temporal.

Indicaron que se realizarán trabajos de remodelación integral, incluyendo la implementación de un nuevo sistema de calefacción, con el objetivo de optimizar las condiciones edilicias y mejorar la calidad de los servicios brindados a los afiliados.

Con esta iniciativa, señalaron que "el ISSN refuerza su compromiso con la mejora continua brindando espacios y prestaciones de calidad para sus trabajadores y sus afiliados".

Hotel- ISSN- NEUQUÉN-2

Se trata de un hotel que està ubicado en el centro neuquino, actualmente dispone de 24 habitaciones (dobles y triples). Además cuenta con habitaciones para personas con discapacidades motrices.

Nación empezará a pagar su deuda histórica con la caja jubilatoria del ISSN

En función de las gestiones que realizó el gobernador Rolando Figueroa, el Gobierno Nacional comenzará a pagarle, a la provincia del Neuquén, las compensaciones por la armonización de varios puntos de la caja jubilatoria del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). La deuda comenzó a gestarse en la década del ’90, cuando la provincia decidió no transferir su caja jubilatoria a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En aquella época hubo provincias que transfirieron sus cajas y otras, como Neuquén, que decidieron conservarlas. Luego, en 1999, se firmó el Compromiso Federal en el que la Nación se comprometió a financiar los déficits de los sistemas provinciales no transferidos. Y es precisamente a partir de ahí donde comenzó a gestarse la deuda acumulada.

Rolando Figueroa- Sandra Pettovello-1

Figueroa se reunió a fines de febrero de este año con el director ejecutivo de la ANSES, Fernando Omar Bearzi y firmaron un documento a partir del cual la ANSES transferirá a la provincia $48.000.000.000, en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $4.000.000.000, desde mayo próximo. Será en concepto de anticipo de capital a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional de la provincia correspondiente al Ejercicio 2026. Esto quiere decir que la deuda no está determinada, que se realiza una auditoría y que el monto al que se hizo mención es un anticipo.

“El reconocimiento y pago de la deuda que logró Figueroa es histórico. Alcanzará con recordar que esta situación comenzó a gestarse a partir de los cambios que se implementaron durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem y atravesó las gestiones de quienes lo sucedieron: Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei. También se sucedieron distintos gobernadores neuquinos”, se indicó desde el gobierno provincial.