ISSN abrió la inscripción para alojamientos en cinco destinos turísticos imperdibles

Para disfrutar de Semana Santa en sus establecimientos turísticos, tanto de la costa, como de la cordillera.

Con el período de preinscripción finalizado, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) abrió este viernes las inscripciones para todos los interesados en hacer sus reservas en los establecimientos de San Martín de los Andes, Caviahue, Villa La Angostura, Las Grutas y Mar del Plata.

Los afiliados podrán financiar sus estadías abonando los jueves y viernes con el Banco Provincia del Neuquén en 6 cuotas sin interés (Confiable) y en 3 cuotas sin interés (Visa y Mastercard).

El ISSN tiene ocho establecimientos turísticos: cuatro hoteles, un complejo de cabañas, dos complejos turísticos y una hostería, de los cuales seis son en territorio provincial, uno en Mar del Plata y otro en Las Grutas. Los alojamientos del ISSN en Neuquén son en Neuqén, Caviahue, Copahue, paraje Aguas Calientes, San Martín de Los Andes y Villa La Angostura.

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Cómo reservar en los establecimientos turísticos del ISSN

Los interesados podrán realizar consultas y hacer efectiva la reserva a través de WhatsApp al 299-4201617 o 299-6341774 o personalmente en Buenos Aires 1103, de Neuquén Capital, o en cualquiera de las delegaciones.

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Nación empezará a pagar su deuda histórica con la caja jubilatoria del ISSN

A raíz de las gestiones que realizó el gobernador Rolando Figueroa, el Gobierno Nacional comenzará a pagarle, a la provincia del Neuquén, las compensaciones por la armonización de varios puntos de la caja jubilatoria del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). La deuda comenzó a gestarse en la década del ’90, cuando la provincia decidió no transferir su caja jubilatoria a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En aquella época hubo provincias que transfirieron sus cajas y otras, como Neuquén, que decidieron conservarlas. Luego, en 1999, se firmó el Compromiso Federal en el que la Nación se comprometió a financiar los déficits de los sistemas provinciales no transferidos. Y es precisamente a partir de ahí donde comenzó a gestarse la deuda acumulada.

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Este jueves, Figueroa se reunió con el director ejecutivo de la ANSES, Fernando Omar Bearzi y firmaron un documento a partir del cual la ANSES transferirá a la provincia $48.000.000.000, en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $4.000.000.000, desde mayo próximo. Será en concepto de anticipo de capital a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional de la provincia correspondiente al Ejercicio 2026. Esto quiere decir que la deuda no está determinada, que se realiza una auditoría y que el monto al que se hizo mención es un anticipo.

“El reconocimiento y pago de la deuda que logró Figueroa es histórico. Alcanzará con recordar que esta situación comenzó a gestarse a partir de los cambios que se implementaron durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem y atravesó las gestiones de quienes lo sucedieron: Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei. También se sucedieron distintos gobernadores neuquinos”, se indicó este jueves desde el gobierno provincial.