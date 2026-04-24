Marcelo Rucci sobre los salarios en Vaca Muerta: "Pudimos mantener el salario mínimo"

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, habló del cierre de la paritaria.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa , Marcelo Rucci , brindó detalles sobre el cierre de la paritaria 2025-2026 para los petroleros. Además, habló sobre los desafíos que enfrenta el sector ante el inicio de una nueva etapa de negociaciones.

En diálogo con LU5, Rucci confirmó que el gremio alcanzó un aumento del 8,6% para completar el periodo paritario anterior, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. El dirigente destacó la importancia de las cláusulas de revisión trimestrales que permitieron ajustar los sueldos por encima de las proyecciones iniciales de las cámaras empresariales.

Al respecto, el líder sindical señaló: "Cerramos un año con un aumento que supera el 38%" . Según explicó, el acuerdo original preveía un 1% mensual, pero gracias al mecanismo de revisión, "acordamos que cada 3 meses se revisara, si la inflación era superior, se nos pagara lo que correspondía para no tener pérdida salarial como tuvieron muchísimos gremios" .

Marcelo Rucci El porton

Este esquema permite que, a pesar de la compleja situación económica del país, el salario mínimo del sector se ubique en una cifra competitiva. "Pudimos mantener por lo menos lo que es el salario mínimo que ronda los 3 millones", afirmó Rucci, calificando al período como un "año difícil" pero con resultados positivos para el bienestar de los trabajadores.

Más allá de lo estrictamente salarial, Rucci subrayó la ratificación de la eliminación del sistema "on-call", una modalidad que el gremio considera perjudicial para el trabajador de Vaca Muerta. El dirigente fundamentó esta postura en tres pilares: la estabilidad del empleo, la previsibilidad operativa y, fundamentalmente, la seguridad.

"Ratificamos haciendo un control entre todos de que no haya sistema on-call. En una industria como esta no debería haber", Marcelo Rucci. "Ratificamos haciendo un control entre todos de que no haya sistema on-call. En una industria como esta no debería haber", Marcelo Rucci.

Según el secretario general, este sistema conlleva riesgos de despidos cuando baja el volumen de trabajo y, sobre todo, afecta la seguridad en el campo: "En esas tres cosas es por qué nosotros decimos que no".

Finalmente, Rucci se refirió a su labor territorial y al crecimiento de su espacio político en las provincias de Neuquén y Río Negro. Aunque aclaró que no tiene una candidatura personal definida en este momento —"Yo no soy candidato a nada"—, destacó que están formando una estructura para competir en los próximos comicios.

"Ojalá que toda esta aceptación que tenemos se vea traducida en acompañamiento. Es un partido nuevo que por primera vez va a la cancha", concluyó, enfatizando que el crecimiento de su espacio se está dando de manera "responsable" y con las puertas abiertas a la participación de la comunidad.