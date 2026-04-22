Boom exportador: Patagonia se consolida como región vital del comercio exterior

Neuquén es la cuarta provincia con mayores ventas y está en el lote de 5 que sus envíos al exterior superaron los u$s1000 millones en el primer trimestre.

Neuquén es la provincia que mostró mayor crecimiento de exportaciones en el trimestre.

La Patagonia se consolida en 2026 como una de las regiones del país con mayor aporte al boom exportador según indican los ultimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En el primer trimestre del año participó con u$s3.602 millones, sobre todo, por la importancia de Vaca Muerta.

Según señala la consultora Politikon Chaco, en los tres primeros meses del año " las exportaciones argentinas totalizaron u$s21.853 millones y exhibieron un alza del 16,9% r especto a igual período 2025".

"En ese marco , el 31% del total correspondieron a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), el 28% a Productos Primarios (PP), otro 28% a las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y el 13% restante a Combustible y Energía (CyE)", dice el reporte

De acuerdo con el estudio, en términos de desempeño relativo, todos los grandes rubros exhibieron crecimientos interanuales: encabezaron los PP con 33,1%, seguida por las MOI con alzas de 23,6%, las MOA con ,3% y las de CyE se incrementaron en 1,9%

Desempeño por regiones

El reporte de Politikon Chaco destaca que la región Pampeana explicó el 66,9% del total exportado por un monto de u$s14.611 millones; le sigue la Patagonia con el 16,6% (por u$s3.632 millones), el NOA con el 6,3% (u$s1.384 millones), Cuyo con el 5,7% (u$s1.244 millones), Otros con 3,3% (u$s711 millones) y cierra el NEA con el 1,2% (u$s272 millones).

"Observando su variación relativa, todas las regiones presentaron incrementos de sus exportaciones aunque con brechas de desempeños. La región NOA mostró en este período el mayor crecimiento interanual (61,4%) mientras que la Patagonia presentó el segundo mayor incremento (23,8%) y Cuyo completó el podio (+17,0%)", explica el trabajo.

exportaciones por regiones

En ese sentido se menciona que subieron menos que el total general nacional el NEA (12,9%) y la Pampeana (10%).

"Cabe señalar que la categoría de 'Otros' mostró un alza excepcional (+123,4%) pero seguramente se corregirá ese dato en los meses siguientes cuando se imputen parte del volumen exportado a la ubicación geográfica correspondiente (principalmente por la subcategoría de Indeterminado que suele tener correcciones)", dice la nota.

Exportaciones por provincias

El reporte indica que la provincia de Buenos Aires fue el distrito con el mayor monto de exportaciones en el primer trimestre con un total de u$s7.039 millones (32,2% del total), fuertemente apoyado en exportaciones de productos primarios.

En segundo lugar se ubicó la provincia de Santa Fe con exportaciones por u$s4.031 millones (18,4% del total) con fuerte predominio de las manufacturas agropecuarias y Córdoba completó el podio con un total de u$s2.635 millones (12,1% del total), apoyada principalmente pormanufacturas agropecuarias).

En tanto, Neuquén se posiciona en el cuarto lugar del ranking nacional con exportaciones por u$s1.468 millones (6,7% del total país) con un protagonismo casi total de las exportaciones energéticas (explicaron el 97% del total neuquino)

En tanto, Santa Cruz, por su parte, exportó por u$s1.152 millones (5,3% del total) apoyada en manufacturas industriales (74% del total de esa provincia).

"Estas fueron las únicas provincias con exportaciones totales por encima de los mil millones de dólares y, en conjunto, concentraron el 75% del total de las exportaciones argentinas en el primer trimestre 2026", explicó Politikon Chaco.