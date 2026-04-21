"Conectando Vaca Muerta" rompe récords: ya superó los 600 inscriptos

A pocas horas de su realización, la 5.ª edición del encuentro clave del Oil & Gas batió todas las marcas históricas. Con el 85% de las agendas de los Grandes Compradores ya cubiertas, el evento despliega también su potente red de Speed Networking 1 a 1.

La cuenta regresiva para la 5.ª edición de Conectando Vaca Muerta ha entrado en su fase final marcando un hito sin precedentes en la industria.

A pocas horas de su inicio, este 22 de abril, el encuentro ya superó los 600 inscriptos confirmados, una cifra que supera ampliamente los registros de ediciones anteriores y proyecta una concurrencia total superior a las 1.000 personas.

Este crecimiento exponencial año tras año refleja la importancia de un espacio que el sector considera indispensable para la competitividad. Lucas Albanesi , gerente comercial de Gran Valle Negocios y referente del encuentro, destacó: "Llegar a la semana previa con este nivel de convocatoria es impactante".

Y sosutvo: "Haber superado el récord histórico de inscriptos a estas alturas nos confirma que el ecosistema de Vaca Muerta ve en este espacio una herramienta de vinculación indispensable".

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Dos dinámicas de vinculación de alto impacto

El éxito de esta edición 2026 se basa en un modelo de negocios dual que garantiza resultados para todos los perfiles de empresas:

Ronda de Grandes Compradores: Con 22 Grandes Compradores confirmados (operadoras y grandes contratistas), la demanda ha sido excepcional: ya se encuentra cubierto el 85% de sus agendas de reuniones, dejando un margen mínimo para nuevas entrevistas directas.

Con (operadoras y grandes contratistas), la demanda ha sido excepcional: ya se encuentra cubierto el 85% de sus agendas de reuniones, dejando un margen mínimo para nuevas entrevistas directas. Speed Networking 1 a 1: Una dinámica de reuniones ágiles abierta a todos los participante s. Mediante una plataforma de gestión de agendas, cualquier asistente puede concertar entrevistas breves con otras empresas del sector, transformando el entorno en una red de contactos eficiente y diversificada.

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Un hito que se supera año tras año

Conectando Vaca Muerta ha demostrado una capacidad única para escalar su impacto, batiendo sus propias marcas en cada edición. La masividad alcanzada a días del evento ratifica su posicionamiento como el principal espacio de vinculación estratégica de la región.

Ante la altísima demanda y los cupos limitados, la organización recomienda a las empresas interesadas realizar su inscripción de forma inmediata para asegurar su lugar y acceder a la plataforma de gestión de agendas antes del inicio del evento.

Link: https://conectandovacamuerta.com/El-Evento/