¿Cuánto falta para que terminen la duplicación de la Ruta del Petróleo?

La ministra de Infraestuctura Tanya Bertoldi recorrió el avance de la obra de la Ruta 67, una conexión imprescindible para Vaca Muerta.

El avance de la Ruta 67. La duplicación esta en marcha.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi y el coordinador del ministerio, Gonzalo Peralta , recorrieron la obra de duplicación de calzada de la ruta provincial 67, conocida como la Ruta del Petróleo , una intervención priorizada por el gobierno provincial para acompañar la creciente demanda de circulación en la región y mejorar la seguridad vial en un corredor clave.

La intervención contempla 19 kilómetros de nueva calzada, desde la Autovía Norte -rotonda de Pluspetrol- hasta la intersección con la ruta provincial N° 51, en paralelo a la traza existente, con una inversión de 24.770 millones de pesos financiada con fondos provinciales.

Desde la dirección provincial de Vialidad informaron que se están ejecutando trabajos de movimiento de suelo y conformación de terraplenes , una etapa clave para el desarrollo de la obra que permitirá avanzar en la consolidación de la nueva calzada.

Durante la recorrida, destacaron la importancia estratégica de esta intervención, que permitirá optimizar la conectividad entre zonas productivas, logísticas y urbanas, consolidando un esquema de desarrollo más equilibrado y eficiente.

Ruta 67 duplicacion La obra de la Ruta del Petróleo.

En este sentido, remarcaron que la duplicación de calzada se suma a la pavimentación ya finalizada sobre el mismo tramo de la ruta provincial 67, que demandó una inversión de 5.295 millones de pesos (valores a mayo de 2025) y que significó un paso fundamental para mejorar la integración territorial.

Desde el gobierno provincial señalaron que este tipo de obras reflejan una decisión clara de fortalecer la infraestructura como base del desarrollo, generando mejores condiciones para la producción, el empleo y la calidad de vida de las y los neuquinos.

Cómo es el proyecto de duplicación de la Ruta del Petróleo

La duplicación de la ruta provincial 67 —fundamental para el tránsito hacia Vaca Muerta y conocida como la Ruta del Petróleo— ya muestra avances concretos en la zona de la Confluencia. Es una obra que se planificó hace casi una década, pero que recién empieza a tomar la dimensión real que exige el creciente flujo vehicular hacia los yacimientos.

Además, la iniciativa es la antesala de un esquema más amplio: la implementación de peajes automáticos en ese trayecto, destinados al cobro del tránsito pesado de las empresas, con el objetivo de sostener el mantenimiento de la calzada. Se trata de un proyecto que también había sido planteado en el pasado, aunque sin la decisión política de que sean las propias empresas las que afronten el costo del deterioro que generan, a través de sus aportes.

Dron duplicación ruta 67 (3) Las máquinas comenzaron a trabajar hacer más de un mes en el tendido de otros dos carriles más para la Ruta 67.

Así lo confirmó a LM Neuquén la ministra de Infraestructura de la provincia, Tanya Bertoldi, quien además detalló una serie de obras complementarias destinadas a mejorar la conectividad en uno de los sectores más transitados de la región. Se trata de los tramos entre Neuquén y Centenario —colapsados en horas pico, especialmente a las 8, 12 y 18—, y de intervenciones en la calle Casimiro Gómez y la Autovía Norte. También se contempla el ingreso a Centenario por la Ruta del Petróleo, es decir, por el sector oeste.

Las obras de la región Confluencia del gobierno de Neuquén.

“En principio, la duplicación de la Ruta 67 ya está iniciando. El movimiento de máquinas comenzó a unos metros de la Autovía Norte, del lado de Neuquén”, explicó la funcionaria, quien destacó el inicio efectivo de una obra clave para descomprimir el tránsito pesado que circula hacia la zona petrolera.

Canales de contacto disponible

Para consultas y reclamos vinculados a la obra, están disponibles el teléfono 223 579-6575 y el correo electrónico [email protected].

Además, en la cuenta de Instagram @ruta67neuquen se difunden novedades y los avances de los trabajos.