Desde el aire, así avanza la duplicación de la Ruta del Petróleo y la proyección de puentes y rotondas

La Ruta 67 ya tiene movimiento de máquinas y se proyecta más obra pública para conexiones viales en la Región Confluencia para 2026. Las zonas a intervenir.

Empezó la duplicación de, asfalto de la Ruta 67 en Neuquén

La duplicación de la ruta provincial 67 —fundamental para el tránsito hacia Vaca Muerta y conocida como la Ruta del Petróleo — ya muestra avances concretos en la zona de la Confluencia. Es una obra que se planificó hace casi una década, pero que recién empieza a tomar la dimensión real que exige el creciente flujo vehicular hacia los yacimientos.

Además, la iniciativa es la antesala de un esquema más amplio: la implementación de peajes automáticos en ese trayecto, destinados al cobro del tránsito pesado de las empresas, con el objetivo de sostener el mantenimiento de la calzada. Se trata de un proyecto que también había sido planteado en el pasado, aunque sin la decisión política de que sean las propias empresas las que afronten el costo del deterioro que generan, a través de sus aportes.

Así lo confirmó a LM Neuquén la ministra de Infraestructura de la provincia, Tanya Bertoldi , quien además detalló una serie de obras complementarias destinadas a mejorar la conectividad en uno de los sectores más transitados de la región. Se trata de los tramos entre Neuquén y Centenario —colapsados en horas pico, especialmente a las 8, 12 y 18—, y de intervenciones en la calle Casimiro Gómez y la Autovía Norte . También se contempla el ingreso a Centenario por la Ruta del Petróleo, es decir, por el sector oeste.

Obras región Confluencia Las obras de la región Confluencia del gobierno de Neuquén.

“En principio, la duplicación de la Ruta 67 ya está iniciando. El movimiento de máquinas comenzó a unos metros de la Autovía Norte, del lado de Neuquén”, explicó la funcionaria, quien destacó el inicio efectivo de una obra clave para descomprimir el tránsito pesado que circula hacia la zona petrolera.

Obra pública en el corredor petrolero de Vaca Muerta

La Ruta 67 es un corredor estratégico para la logística hidrocarburífera y el crecimiento urbano hacia el oeste y norte de la capital neuquina. De hecho, no es utilizada únicamente por el tránsito petrolero, sino también por conductores que buscan reducir tiempos de viaje e incluso acceder a zonas recreativas como Barreales o el lago Mari Menuco.

En ese contexto, su ampliación apunta a mejorar la seguridad vial y acompañar la expansión productiva de Vaca Muerta.

En paralelo, la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE) había informado en su momento que la obra fue adjudicada a una Unión Transitoria de Empresas conformada por Pose SA y Coarco SA La inversión prevista asciende a $24.772.618.517,06.

Bertoldi también se refirió a otras intervenciones en distintos sectores de la trama vial de la Confluencia. Entre ellas, mencionó los puentes en las zonas de Casimiro Gómez y Los Paraísos, cuyos proyectos ejecutivos estarán finalizados entre abril y mayo.

“A partir de esa entrega se podrá avanzar con los pliegos para el llamado a licitación. Estimamos que será en el segundo semestre de 2026”, indicó la funcionaria provincial.

banderet - figueroa - tanya bertoldi La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi junto al gobernador Rolando Figueroa en la firma de convenios por aportes a municipios.

Estas obras buscan resolver cuellos de botella históricos en sectores donde el crecimiento urbano y el tránsito pesado conviven con serias dificultades de circulación.

Una rotonda lista y el acceso oeste a Centenario en análisis

En paralelo, la ministra aclaró que la intervención sobre la calle Benito Machado —que conecta la meseta de Centenario con la Ruta 67— no forma parte de la duplicación de esa calzada ni de la primera etapa de la obra, que estuvo a cargo de la empresa Perfil SRL. Por el contrario, corresponde a un esquema de licitación independiente.

El proyecto fue enviado recientemente por la Municipalidad de Centenario y actualmente se encuentra en etapa de análisis técnico.

“Recién ahora estamos evaluando si la documentación está en condiciones de ser licitada o si requiere reformulaciones”, señaló Bertoldi, quien anticipó que podría avanzar también en el segundo semestre del próximo año.

Dron duplicación ruta 67 (1) La rotonda sobre la Ruta 67 a la altura de Centenario. Se licitará el proyecto de la calle Benito Machado para conectarla con la ciudad desde el oeste.

Otro de los puntos destacados es la planificación sobre la Ruta Provincial 7, donde se prevé la construcción de rotondas para ordenar el tránsito en sectores críticos.

La primera intervención se realizará en el Parque Industrial de Neuquén, mientras que luego se avanzará con una segunda rotonda en la zona de Zanón. Ambos proyectos están siendo desarrollados por el municipio y, según estimaciones oficiales, estarán listos entre mayo y julio. “Van a ser cruces a nivel y con características similares”, explicó la ministra.

Un mapa vial en transformación

Las obras en marcha y las proyectadas buscan reconfigurar la conectividad en la Confluencia, una región atravesada por tensiones propias del crecimiento demográfico, la expansión urbana y la actividad petrolera.

El paquete de intervenciones incluye duplicaciones, rotondas y nuevos puentes que apuntan a mejorar la circulación y anticiparse a una demanda que no deja de crecer. Ahora, la clave estará en que los plazos administrativos y las licitaciones acompañen el ritmo que impone el desarrollo de Vaca Muerta.