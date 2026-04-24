De Cipolletti a Liniers: entrena en Vélez y la familia busca fondos para sostener sus estudios

Luana dejó la ciudad y se instaló en Buenos Aires. Además del esfuerzo en lo deportivo, necesita recursos para seguir estudiando.

El sueño empezó a tomar forma en los primeros días de marzo, cuando Luana Lagos armó el bolso y dejó Cipolletti para instalarse en Buenos Aires . Con apenas 14 años, la defensora cipoleña dio el salto a Vélez Sarsfield, uno de los clubes que viene apostando fuerte al fútbol femenino formativo. Hoy, ese sueño ya está en marcha pero detrás de la ilusión, aparece una realidad tan concreta como urgente: sostener su educación.

Luana ya está en Liniers , integrada a la dinámica del club, adaptándose a una nueva vida lejos de su familia. Más allá de lo deportivo, el desafío es continuar con sus estudios, algo fundamental que pide la institución.

“Seguimos con la venta de números para poder pagar sus gastos de estudio, ya que no se consiguió vacante en la escuela pública y tuvo que inscribirse en un privado. Ella está estudiando virtual y tenemos que pagar toda la cuota del mes pasado y de este mes”, explicó su mamá, Jessica Bustos.

El colegio al que asiste, el Instituto Cárdenas, tiene una cuota que supera los 100 mil pesos, un monto difícil de afrontar para la familia, que desde Cipolletti no dejó de moverse para acompañar a la joven en este proceso desde que arribó.

La rifa que habían iniciado antes del viaje continúa vigente y se transformó en una herramienta clave para sostener el presente de Luana. Hay diferentes premios y el costo del número es de 10 mil pesos.

Mientras la jugadora cumple con entrenamientos, adaptación y exigencias propias de un club de AFA, su entorno hace el esfuerzo para que no tenga que resignar su formación académica.

En ese camino, la familia en Cipo le pide ayuda a la comunidad para recaudar fondos.

En la previa al viaje hubo un torneo relámpago y ahora se repetirá la idea. El evento será el próximo domingo 10 de mayo en la cancha de la Virgen de San Nicolás, en El 30, el barrio de donde es Luana y su familia.

La inscripción por equipo tendrá un valor de 150 mil pesos, lo que cubrirá cancha y arbitraje. Además, confirmaron que habrá premios y servicio de buffet, en una jornada que buscará combinar competencia y solidaridad.

Otras formas de ayudar a la cipoleña

A su vez, Jessica, su mamá, deja el alias, luana.velez, a nombre de Jessica Elena Bustos, para que aquellos que puedan aportar dinero puedan hacerlo a la cuenta bancaria.

Mientras tanto, en Buenos Aires, Luana sigue entrenando, y recuperándose rápido de una lesión que sufrió en un entrenamiento. En Cipolletti, su familia y su gente empujan para que ese camino no se corte.