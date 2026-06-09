Otro más: una figura reconocida en el fútbol rebajó a la Selección para el mundial con una frase particular

A pesar de las distintas opiniones que ponen en duda el rendimiento de la Selección argentina de cara a la Copa del Mundo 2026 , el equipo que tendrá como capitán a Lionel Messi y será liderado por su entrenador Lionel Scaloni llega como una de las potencias por el solo hecho de ser el último campeón del prestigioso trofeos que buscará defender. Sin embargo, distintas figuras intentaron menospreciar el presente de la Scaloneta .

Este lunes un jugador de Argelia había sido contundente con una frase picante sobre la Argentina , rival con el que debutará en este certamen. Ahora, quien lanzó una frase polémica fue una persona identificada con la Selección española de fútbol.

"Yo en Argentina creo poco. Sinceramente, creo poco para llegar a ser campeón". Quien esbozó esa frase rebajando a la Selección nacional fue el periodista español Julio Maldonado , conocido como Maldini en el ambiente futbolero, quien lanzó esa frase particular cuando España también es una de las candidatas al título.

Maldini

"Yo tengo una pedrada mía, que lo dije el otro día en México, espero que no se enfaden, y lo dije en un canal argentino también, que es que los cuatro semifinalistas van a ser europeos", soltó sobre su pronóstico y agregó: "A Argentina no la termino de ver bien. Sí, Enzo (Fernández) está bien. A Messi lo veo por debajo del nivel del 2022. Es evidente. No tiene tanto Argentina. Parece que es un equipo con una capacidad competitiva enorme, ¿no? Pero yo creo que está por debajo de varias selecciones".

Para cerrar, dijo: "El Brasil de Pelé ganó dos en 1958 y 1962. Italia gana el 34 y 38. Y luego ya más allá, yo creo que no. Es difícil repetir mundiales, es muy difícil".

selección argentina formación

Un jugador de Argelia picanteó la previa con Argentina hablando sobre Messi

La Selección argentina se prepara para el debut mundialista pactado para el martes 16 de junio ante Argelia, un seleccionado que buscará la hazaña como lo hizo Arabia Saudita en la Copa del Mundo 2022 que consiguió una victoria inesperada por 2-1 en el debut de esa edición.

Con el antecedente cercano, los argelinos se empoderaron de confianza al punto tal que un jugador lanzó una frase particular con la que provocaron a los campeones del mundo. En la llegada a Estados Unidos, un joven futbolista le mojó la oreja al equipo que capitanea Lionel Messi.

Qué dijeron

“Le ganaremos a Messi, si Dios quiere. Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante”, dijo sin escrúpulos el joven jugador Ibrahim Maza, una de las mayores promesas del plantel argelino. A su vez, el futbolista de 20 años sumó: “Ellos provocan mucho, pero tenemos que ponerle ganas al partido, jugar con cabeza y ver qué pasa. Si Dios quiere lo haremos bien y le ganaremos a Messi”.

Mahrez Argelia

Sin embargo, el ex Manchester City y capitán del combinado africano Riyad Mahrez, palpitó el duelo con el campeón defensor: “Lo afrontaremos como a cualquier otro partido. Todavía tenemos una semana para prepararnos adecuadamente, pero ya estamos listos. La verdad no sé si hay tantas expectativas, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera para que en nuestro país estén orgullosos”.

Los partidos de Argelia en la Copa del Mundo

16/06 22:00 Argentina vs. Argelia

23/06 00:00 Jordania vs. Argelia

27/06 23:00 Argelia vs. Austria