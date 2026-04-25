Mujeres en Vaca Muerta: por qué su participación real puede mejorar la rentabilidad en la industria

Una comitiva de mujeres en la industria argentina visitó la región y destacó la mayor presencia femenina en los yacimientos. Aseguran que los directorios mixtos son más eficientes.

La efervescencia de la actividad económica regional abre puertas para muchos profesionales y, entre ellos , son las mujeres las que tienen el doble desafío de escalar a los puestos de gerencia en una industria como la de Vaca Muerta , de fuerte tradición masculina. Sin embargo, desde la Red MIA (Mujeres en la Industria Argentina) destacaron que cada día se nota más la presencia femenina en los yacimientos, con un aporte real que excede a la búsqueda de cumplir cupos de género.

Karin Rodríguez, presidenta de la Red MIA visitó Neuquén para adentrarse en una de las industrias más pujantes de la Argentina, como el oil and gas, y seguir más de cerca las actividades de la red en el Nodo Sur . Sorprendida por la pujanza económica, aclaró que también le agradó ver la creciente participación de mujeres en un campo muchas veces asociado a la masculinidad.

La comitiva que arribó a la región observó de primera mano la dinámica de Vaca Muerta para tender lazos que sirvan como oportunidades para las mujeres de la red. Rodríguez destacó la labor de Natalia Muguerza, quien lidera el Nodo Sur de la red desde hace dos años. Esta base local permite una articulación directa con las necesidades de las empresas y las trabajadoras de la Patagonia.

Durante su estancia, la presidente de RED MIA participó en los eventos Conectando Vaca Muerta y HR Summit Norpatagonia 2026, donde comprobó que hay muchas mujeres protagonistas. "Nos sorprendió gratamente ver muchas mujeres y no sólo en las oficinas", afirmó Rodríguez en referencia a los equipos que operan en zonas críticas de la producción.

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Para la dirigente, el fenómeno no se explica sólo por las políticas de inclusión de las empresas petroleras, que apuestan a sumar más mujeres a sus equipos, sino también a una determinación individual de las profesionales para ocupar espacios de decisión.

Capacitación y el fin del "síndrome del impostor"

En una entrevista con LM Neuquén, Rodríguez reconoció que existen obstáculos invisibles que enfrentan las mujeres en su ascenso corporativo. Por eso, consideró que la solución no reside únicamente en la apertura de vacantes, sino en el fortalecimiento de las habilidades que permiten sostener esos cargos en el tiempo.

La Red MIA trabaja de manera intensiva en las denominadas "habilidades blandas", que incluyen desde la oratoria hasta la negociación con perspectiva de género, y la insistencia de que participen también en colegios profesionales o cámaras empresarias.

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"Lo que vos inviertas en participar en una cámara y demás es realmente una inversión que va a tener sus resultados", explicó para desmitificar la idea de que la formación en redes de contacto es una pérdida de tiempo.

Este jueves, integró un panel dentro del HR Summit Norpatagonia 2026 titulado "Redes que transforman", donde reflexionó junto a otras integtrantes de la red sobre la importancia de participar en organizaciones que agrupen a empresarios y profesionales para apalancarse y trabajar de forma coordinada.

Según su visión, el apoyo de mentores, tanto hombres como mujeres, resulta vital para que las profesionales ganen confianza. Recordó su propia experiencia en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, donde directivos varones impulsaron su carrera y le otorgaron espacios de relevancia.

Pero ofrecer un puesto no alcanza. Por eso, criticó el concepto de "dar la silla" sin contenido o participación real. "Para que haya una mujer por un tema de darle la silla y que después esa mujer esté pintada no sirve", sentenció Rodríguez.

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Bajo esta premisa, la organización promueve que la participación femenina aporte un valor agregado, a menudo vinculado a proyectos de colaboración o visiones superadoras que benefician a todo el contexto empresarial. La seguridad que otorga la capacitación es la herramienta principal para que el "síndrome del impostor" retroceda y las mujeres se animen a solicitar ayuda de quienes ya alcanzaron posiciones jerárquicas.

La economía del futuro: Oil & Gas y Minería

Con su viaje a Neuquén, las referentes de la red apuntan a saber más de sectores estratégicos para el desarrollo nacional. Por eso, buscan en Vaca Muerta oportunidades inversión y vinculación comercial.

Rodríguez observó que existe un interés creciente de empresarias de otras provincias por desembarcar en la región. "Hay mucho interés, todo el tiempo están preguntando, pero es importante conocer primero la región y la industria", dijo y destacó el caso de una socia de la red que se dedica a la fabricación de cables subterráneos y ya investiga el mercado para buscar aliados neuquinos.

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"Está comprobado que el PBI de las industrias, las empresas de los países, perdón, suben cuando hay más mujeres en las industrias o las empresas liderando", destacó la presidente de red MIA, que citó estudios de impacto económico que respaldan la necesidad de directorios mixtos. Por eso, consideró que integrar a mujeres en espacios de decisión no es una disputa por el poder sino una búsqueda de eficiencia y mayor rentabilidad.

En un contexto nacional donde la actividad económica en otros puntos del país muestra signos de estancamiento, Vaca Muerta demuestra más magnetismo para las mujeres industriales.

Rodríguez aclaró que el objetivo no es competir por los recursos locales, sino complementar las capacidades existentes. "No se trata de venir a sacarle nada tampoco a la gente de Neuquen, sino realmente venir a dar lo que sabemos", aseguró. Y aclaró que su presencia busca abastecer la demanda de una industria que requerirá de toda la estructura posible para su expansión.