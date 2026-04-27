Ramón Díaz: su guiño a Boca y su llamativa confesión acerca de Riquelme

Ramón Díaz es uno de los entrenadores más exitosos en la historia de River Plate , y totalmente identificado con el Millonario, visitó el estudio de ESPN F90 dónde fue entrevistado por el equipo que encabeza Sebastián Vignolo. Allí, fue consultado si ve a Boca con chances de ser campeón de la Copa Libertadores y realizó un llamativa confesión acerca de la figura de Juan Román Riquelme , ídolo y actual presidente del Xeneize.

"Hace 13 años que no voy a la cancha, lo sigo a River por televisión. Veo la cantidad de gente que sigue al equipo, es uno de los clubes más grandes del Mundo. Hay que dejar trabajar tranquilos a los entrenadores que están. A mí, si me invitan voy, pero no te voy a llegar a ningún lado sin invitación", aclaró. En la entrevista, a Ramón le preguntaron por los favoritos en la Libertadores de este año, donde River no se clasificó y por eso está disputando la Sudamericana.

"Ubeda demostró un trabajo serio y, con Paredes y Ascacibar, armó un mediocampo de nivel internacional. Y Riquelme acompaña bien con todo. Está en condiciones de ganar la Libertadores", afirmó. Dijo que la Copa se la puede pelear a Palmeiras "el gran candidato de Brasil, junto con Flamengo". "Lo de Ubeda fue tremendo, yo decía pobrecito como lo castigan. Y ¿ahora que tienen que decir?", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2048820763982008676&partner=&hide_thread=false "¿ESTÁS CON EL SALERO O NO?" @PolloVignolo le contestó a Ramón Díaz, luego de que el Pelado banque al Sifón Ubeda y considere a Boca como uno de los candidatos a ganar la #Libertadores.



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Con respecto a su recorrido como DT, aseguró que: "Tuve la oportunidad de estar en grandes clubes, grandes equipos que me dieron la posibilidad de ganar. En River y Boca la exigencia siempre es mayor que en otros equipos. Es algo muy lindo". El muchas veces controvertido Ramón habló más de River y Boca: "Son equipos gigantes. Hay que disfrutar mucho cuando se gana y aguantar cuando se pierde... es así".

Su frustrado deseo de haber dirigido a Boca

Ramón Díaz hace tiempo que no trabaja en el país, por eso su palabra acerca del fútbol argentino nunca pasa desapercibida. "Es el deporte que elegí, siempre lo hice con mucha pasión. Nací y crecí en River, tengo mucha historia con el club. Soy hincha y me pongo mal cuando no le va bien", afirmó acerca de su identificación con el Millonario.

Y, en ese sentido, recordó su despedida como DT del Millonario: "No me hubiera gustado irme de River perdiendo... Me gusta competir para ganar". Y también repasó el título de 1981: "Tuvimos grandes jugadores, un gran equipo y la gente lo disfrutó muchísimo". Sobre la actualidad de River aseguró que el Chacho Coudet "es un gran técnico, es un profesional increíble, necesita tiempo, pero hay que entender que él no armó este equipo".

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Pero entre tanto hablar del club de sus amores, el entrenador también se animó a hablar de Boca, a quién lo ve candidato en la Copa Libertadores y hasta bancó a su colega, Claudio Úbeda. Sin embargo, hubo palabras especiales para el máximo ídolo Xeneize. "Román es un crack, enorme. Me hubiera gustado dirigirlo y estuvo a punto de venir a River desde Argentinos, pero terminó yendo a Boca", confesó el Pelado Díaz.