Jugadores de Boca y River se encontraron con Neymar para sacarse una foto: quiénes fueron

Dos figuras del fútbol argentino se encontraron con el crack brasileño que jugará con el Santos ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana.

El estadio Pedro Bidegaín será testigo de un momento histórico cuando Neymar Jr , quien ha tenido una extensa carrera por el fútbol europeo y es considerado uno de sus mejores jugadores del mundo, enfrente a San Lorenzo con la camiseta de Santos de Brasil por la Copa Sudamericana. Con su presencia en su país, distintas figuras del fútbol argentino aprovecharon para visitarlo y tener una foto junto a él.

Lo llamativo de esta situación es que tanto un jugador de River como de Boca visitaron al futbolista brasileño para dialogar y compartir un momento juntos. En las últimas horas se conoció una imagen de un jugador que es cuestionado en el Más Monumental: se trata de Giuliano Galoppo , mediocampista en la era de Chacho Coudet, quien posó con una camiseta del elenco brasileño con una dedicatoria y firmada por el '10'.

Entre las historias de Instagram que aparecieron, se conoció que también estuvo con el crack brasileño Ander Herrera , con quien compartió plantel en el París Saint-Germain. "Me alegra verte", escribió Ney en las historias de la red social dejando en claro su felicidad por reencontrar al jugador.

Galoppo Neymar

Qué dijo Ney previo al duelo con el ciclón

“Estoy muy feliz por el cariño que recibí de la gente y de los hinchas de San Lorenzo”, le dijo el crack brasileño a Diario Olé, una declaración que va en sintonía con las revelaciones que había hecho cuando conoció que sería rival del azulgrana.

"Feliz y entusiasmado por los desafíos que tengo con el Santos. Me alegra el cariño demostrado por los aficionados de San Lorenzo. Estoy seguro de que harán una gran fiesta el día del partido. Nos vemos allí", había expresado en su cuenta de X (ex Twitter) cuando se confirmó el sorteo.

Ander Neymar

Probable formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Probable formación de Santos

Gabriel Brazao; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

Lo que tenes que saber del partido

Hora: 19:00

TV: DSports

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

VAR: David Rodríguez (COL)

Estadio: Pedro Bidegain

Para seguir de racha, Boca va por otra victoria ante Cruzeiro: hora, formaciones y TV

Boca visitará este martes a Cruzeiro de Brasil, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo que lo deje con un pie y medio en los octavos de final.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estádio Governador Magalhães Pinto y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que en el VAR estará su compatriota Andrés Cunha.

Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que atraviesa un gran presente tanto a nivel local como internacional.

De la mano de su capitán Leandro Paredes, líder adentro y afuera de la cancha, el equipo de la Ribera suma 14 partidos sin perder y a medida que avanzan los encuentros sigue acumulando victorias. Entre ellas, la del Superclásico como visitante contra River.

Leandro Paredes

Leandro Paredes

En la Copa Libertadores, los dirigidos por Claudio Úbeda lideran en el Grupo D producto de los triunfos 2-1 ante Universidad Católica de Chile y 3-0 frente a Barcelona de Ecuador. Es por esto que el “Xeneize”, en caso de sumar nuevamente de a tres, quedará prácticamente clasificado a los octavos de final.

En lo que respecta al Torneo Apertura, Boca ya está clasificado a los playoffs y además viene de golear 4-0 como visitante a Defensa y Justicia. Cuando regrese de Brasil, visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo sábado. Todavía tiene chances de quedarse con el "1" de su zona.

Cruzeiro, por su parte, tuvo un comienzo discreto en esta edición de la Copa Libertadores, donde le ganó de visitante a Barcelona de Ecuador y luego perdió como local frente a Universidad Católica, por lo que marcha tercero con tres unidades. En caso de no conseguir un resultado positivo este martes frente a Boca, podría empezar a complicarse su clasificación a los octavos de final.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Cruzeiro: Cunha; Moraes, Fabrício Bruno, Villalba, Moraes; Christian, Henrique; Gerson, Wanderson, Matheus; Villarreal. DT: Artur Jorge.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.