De Bahía Blanca a La Bombonerita, dos triples impresionantes casi a la misma hora

El lunes por la noche, tanto en la Liga Nacional como en la competencia local de la capital del básquet, hubo conversiones espectaculares.

La mayoría de los torneos de básquet en todo el mundo entraron diferentes etapas de definición. Es el caso de la Liga Nacional , que está en pleno desarrollo de sus playoffs . En ese contexto se dio el apretado cierre del partido entre Boca y San Martín de Corrientes, en el segundo punto de la serie de reclasificación entre ambos.

Luego de la victoria del local en La Bombonerita , el cotejo del lunes por la noche, televisado por TyC Sports, entregó un final cerrado. Tras un comienzo muy favorable a Boca, que llegó a sacar 16 de distancia en el primer cuarto, la visita emparejó las acciones y llegó a estar ocho puntos arriba en el último cuarto.

Finalmente, San Martín quedó un punto por encima con la posesión de la pelota a falta de 30 segundos. Los de Corrientes no pudieron anotar de la mano de Franco Méndez , su figura de la noche. En esa acción, algunos consideran que hubo falta sobre el jugador visitante, pero los jueces dejaron seguir.

Con menos de siete segundos en el reloj, Michael Smith cruzó la cancha y se ubicó de frente al aro, afuera de la línea de tres puntos. El lanzamiento del zurdo desde ocho metros pegó en el tablero y se metió para darle el 83-81 final al xeneize, que ahora está 2-0 arriba.

El "teledirigido" en Bahía Blanca

Casi en simultáneo, el básquet entregó otra definición aún más impresionante. Ocurrió en Bahía Blanca, donde Leandro Alem recibía a Villa Mitre por la quinta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.

La llamada "capital nacional del básquet" le hizo honor a su denominación con un cierre de película. El triple de aro a aro de Manuel Iglesias, que tomó el balón con apenas ocho décimas en el reloj y anotó una bomba inolvidable.

Su equipo había quedado abajo 72 a 70 luego del libre convertido por el venezolano Eduardo Ríos. Villa Mitre sacó debajo de su propio aro con Ignacio Alem (sí, se llama igual que el rival), quien le pasó la pelota a Iglesias.

El nacido en Puerto Madryn tomó el balón desde la zona pintada de su equipo, dio dos pasos luego de la línea de simples y su teledirigido también se metió en el aro desatando la locura de los suyos.

Por las características del lanzamiento, rápidamente recorrió el país a través de las redes sociales.

Embed

Otro dato particular de este partido disputado en el estadio Daniel Lacunza, de Alem, es que el técnico local es el histórico Hernán Jasen, que jugó varios años en la selección argentina. Del otro lado, como jugador, su hijo Joaquín fue uno de los titulares de Villa Mitre.