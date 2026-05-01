Del insólito penal al gol agónico: la noche de Martínez Quarta ante Bragantino

El defensor de River caminó por la cornisa pero terminó siendo la pieza clave para ganar por Copa Sudamericana.

Lucas Martínez Quarta pasó de ser villano a héroe ante Bragantino: en el arranque del segundo tiempo hizo un insólito penal, que generó el enojo de los hinchas de River , pero se reivindicó haciendo el gol agónico para darle el triunfo por Copa Sudamericana .

El defensor Millonario viene siendo apuntado por los hinchas por algunos errores en partidos importantes, pero esta noche pudo corregir su error con un gol que vale tres puntos y el liderazgo en el grupo H de la Sudamericana.

Martínez Quarta fue el gran protagonista de la noche, empezando por una situación insólita: tras un bote a tierra del árbitro cerca del área de River, quiso gambetear a Pitta, que le robó el balón y fue derribado por el defensor. Roldan marcó penal para los brasileros y no cambió su decisión a pesar del llamado del VAR.

Una de las grandes discusiones se dio por el pedido de los jugadores de Bragantino, que reclamaban la expulsión del central Millonario por último recurso, aunque el juez decidió solo amonestarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/2050028180631675242?s=20&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE ERROR DE LUCAS MARTÍNEZ QUARTA Y HAY PENAL PARA BRAGANTINO. pic.twitter.com/VHUiRbMP7p — JS (@juegosimple__) May 1, 2026

El enojo de los hinchas de River se debe a que ya son varias las situaciones en las que el defensor de la selección argentina tiene errores que le cuestan un gol al equipo. En este caso, Santiago Beltrán lo salvó al atajar el tiro de penal.

Aunque parecía que el partido moría en empate, Martínez Quarta tuvo su revancha y con un gran cabezazo en el minuto 93 metió el 1-0 que le dio el triunfo a River, que vale tres puntos y el liderazgo en el grupo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2050040331605835946?s=20&partner=&hide_thread=false Centro perfecto de Lucas Silva y cabezazo de Martínez Quarta para ganarlo sobre el final y sumar de a tres en Brasil pic.twitter.com/Y2JNEkDt3s — River Plate (@RiverPlate) May 1, 2026

Así fue la victoria de River ante Bragantino

La primera jugada clara del partido fue para el conjunto local: tras un arranque intenso de River, Pitta aprovechó un resbalón de Rivero, y disparó al arco, forzando una gran salvada de Beltrán para evitar el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050011934972391618?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ESPECTACULAR REACCIÓN DEL PIBE BELTRÁN! El arquero de River voló y le sacó un potente disparo al paraguayo Pitta, que aprovechó un resbalón de Rivero... ¡era el 1-0 de Bragantino!



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River estuvo cerca de abrir el marcador a los 18 minutos, cuando Acuña apuró un tiro libre, que cayó perfecto para Salas, que conectó un gran cabezazo que se clavaba en el ángulo, si no fuera por la intervención del arquero Cleiton.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2050016258658083192?s=20&partner=&hide_thread=false SALAS CABECEÓ Y CLEITON VOLÓ PARA IMPEDIR EL 1-0 DE RIVER ANTE BRAGANTINO #Sudamericana pic.twitter.com/X0WpG6DbtX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 1, 2026

A los 41 minutos, Pitta tuvo una nueva chance para Bragantino: luego de una falta de Meza, el equipo brasilero jugó un centro al segundo palo para el delantero, que cabeceó a centímetros del arco de Beltrán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2050021022569500689?s=20&partner=&hide_thread=false PITTA GANÓ DE ARRIBA Y CASI ADELANTA A BRAGANTINO ANTE RIVER #Sudamericana pic.twitter.com/MmYpN8tBtD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 1, 2026

El segundo tiempo abrió con el penal para Bragantino, en el que Beltrán nuevamente se convirtió en gigante y le tapo el remate a Sasha, manteniendo el empate en cero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2050029063054467244?s=20&partner=&hide_thread=false Gigante Santi Beltrán para atajarle el penal a Sasha en el inicio del segundo tiempo pic.twitter.com/wujgGarrS6 — River Plate (@RiverPlate) May 1, 2026

En una buena jugada de Galoppo, que ingresó en el segundo tiempo, el defensor Vinicius hizo una falta en la puerta del área y se fue expulsado por doble amarilla. River tuvo más de media hora con un jugador más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050030103166341507?s=20&partner=&hide_thread=false ¡BUENAS NOTICIAS PARA RIVER! Galoppo hizo una gran jugada, Alix Vinicius lo atendió en la puerta del área y se fue EXPULSADO luego de recibir la segunda amarilla de parte de Wilmar Roldán.



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A los 93 minutos, River encontró el gol de la victoria: tras empujar por la superioridad numérica, un centro perfecto de Silva cayó en la cabeza de Martínez Quarta, que puso el 1-0.

Bragantino intentó empujar al final, aunque ya estaba extenuado por la media hora con un jugador menos, y no logró llegar al arco rival con peligro para poder empatar el partido.