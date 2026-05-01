Colapinto logró su mejor clasificación en la Fórmula 1: en qué posición largará en la sprint

El argentino marcó en Miami una de sus actuaciones más destacadas en lo que va de su carrera en la Fórmula 1.

Miami es uno de los circuitos en la Fórmula 1 que incluye carrera sprint durante el fin de semana. Como ocurre en estas ocasiones, el viernes se disputa la qualy para la carrera sprint del día sábado y Alpine y Franco Colapinto se convirtieron en las relevaciones de la jornada. El piloto argentino, que viene de brillar en el Road Show de Buenos Aires, hizo el 8° mejor tiempo y largará dentro del top 10.

La alegría para el equipo tiene un adicional para el oriundo de Pilar: pudo superar a su compañero, Pierre Gasly, por una décima y media. El piloto francés quedó en la posición 10° durante la SQ3. De esta forma, ambos pilotos de la escudería buscarán sumar algunos puntos.

Uno de los datos más sorpresivos de la clasificación sprint es que la escudería francesa fue la única que no utilizó neumáticos blandos nuevos, ya que salieron a clasificar con gomas usadas. Así, les queda un juego intacto para la sprint del sábado, lo que los deja en una posición privilegiada frente a los demás equipos.

franco colapinto miami

Las primeras 10 posiciones de la qualy sprint incluyeron a Lando Norris (McLaren) como poleman, Kimi Antonelli (Mercedes) -líder del campeonato- en la segunda posición, Oscar Piastri (McLaren) tercero, Charles Leclerc (Ferrari) cuarto, Max Verstappen (Red Bull) quinto, George Rusell (Mercedes) sexto, Lewis Hamilton (Ferrari) séptimo, Franco Colapinto (Alpine) octavo, Isack Hadjar (Red Bull) noveno y Pierre Gasly (Alpine) décimo.

Así fue la qualy sprint del GP de Miami

El argentino no tuvo inconvenientes durante toda la sesión y se sostuvo en las primeras ubicaciones de todas las rondas, clasificando hasta la SQ3 con holgura y sin problemas para marcar vueltas rápidas desde el comienzo.

Además, en una clasificación en la que ninguno de los pilotos tuvo mayores problemas, más allá de una salida de pista del Aston Martin de Lance Stroll en los primeros minutos de la primera tanda, Colapinto se mantuvo con constancia por delante de su compañero de equipo.

Luego de clasificar a la SQ3 con un 1:29.040, con la que el argentino superó el tercer corte por segunda vez desde su llegada a la F1, un 1:29.320 dejó al piloto de 22 años en la octava colocación, por delante del Red Bull de Hadjar y con 154 milésimas de ventaja frente a Gasly.

En los primeros puestos, la ventaja fue principalmente de McLaren. Aunque los Ferrari estuvieron cerca de la punta en las dos primeras rondas, principalmente con el monegasco Charles Leclerc, el inglés Lando Norris fue el único en superar la barrera del minuto y 28 segundos y marcó la pole con un 1:27.869.

Así, el campeón defensor de la máxima categoría de automovilismo a nivel mundial ratifica su buen rendimiento en Miami: ganó la carrera sprint en 2024 y consiguió lo mismo en la carrera larga del año pasado.

Cómo sigue el fin de semana en la Fórmula 1

Sábado 2/5:

Sprint a las 13

Clasificación a las 17

Domingo 3/5:

Carrera a las 17

Las sesiones restantes y la carrera se podrán seguir a través del plan premium de Disney + y Fox Sports para aquellos que tengan televisión por cable.