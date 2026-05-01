Fórmula 1: Bearman le contestó a Colapinto tras acusarlo de no contestar mensajes por el accidente en Japón

El piloto de Haas salió al cruce del piloto de Alpine por el accidente que tuvieron en la vuelta 22 del GP de Japón. Cómo fue el cruce de declaraciones entre ambos.

Hace algunas semanas Franco Colapinto y Oliver Bearman protagonizaron un accidente que terminó con el piloto de Haas impactando en el paredón del circuito Suzuka en el GP de Japón, tras una maniobra compleja que decantó en el accidente. Después de esa situación, el joven piloto británico responsabilizó a Franco y este no dudó en salirle al cruce.

En la previa al GP de Miami que se disputará este fin de semana, Colapinto dejó en claro que intentó comunicarse con su rival pero que no recibió respuestas. Esta declaración llegó a oídos de Oli, quien respondió para aclarar la situación.

Ya en Miami pero retomando lo sucedido en la vuelta 22 del GP de Japón , donde Bearman esquivó por el pasto a Colapinto que había salido de boxes, el piloto dijo: "Creo que lo más importante es que él está bien. No voy a comentar demasiado al respecto. Solo voy a decir que después de la carrera le envié un mensaje de inmediato y nunca respondió, así que él no habló conmigo. Yo sí hablé con él", le dijo a Motorsport.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoyMotor/status/2045057446159286756&partner=&hide_thread=false Bearman señala a Colapinto como culpable de su accidente en Suzuka: "Inaceptable"



"Los pilotos acordamos que teníamos que respetarnos un poco más"



"Me vio venir y se movió; no me gustó nada lo que hizo"



Up to speedpic.twitter.com/Aqc41ikP7r — SoyMotor.com (@SoyMotor) April 17, 2026

A su vez, dijo: "Lo que más me deja tranquilo es que está bien y que no pasó nada grave. Por supuesto, es un daño importante para su equipo, pero es parte de las carreras. Creo que hoy en día tenemos que entender mucho mejor cómo podemos hacer que las carreras sean más seguras y no asumir este tipo de riesgos".

Franco responsabilizó a los dos

"Pienso que cuando pasan cosas así, el piloto que viene detrás tiene toda la información sobre la velocidad a la que va, la cantidad de boost que está usando y lo que está intentando hacer. El piloto de adelante está mucho más a ciegas, creo. Hoy en día, con estas diferencias de velocidad de cierre, mirás el espejo un segundo y al siguiente el auto te recorta 20 metros", sumó.

Para cerrar, dijo: "Creo que ambos tenemos responsabilidad en esto. Voy a decir que en ningún momento me moví de manera agresiva en esa situación o en esa curva como para provocar el incidente o hacer que él se despistara. Me alegra que esté bien. Por supuesto, no estoy contento con sus comentarios, pero ojalá podamos resolverlo pronto".

Colapinto y Bearman

La respuesta de Bearman

"Sinceramente, no vi el mensaje. Creo que fue un accidente desafortunado. Pienso que podría haber sido diferente. No creo que tuviera que terminar así. Pero no, no hay rencores. No soy ese tipo de persona", dijo el piloto de Haas

La acusación que había hecho Bearman tras el accidente

Una vez finalizada la fecha en Japón de la Fórmula 1, Oli había hecho responsable a Colapinto por lo sucedido: "Franco se movió delante de mí para defender su posición. Con una diferencia de velocidad de 50 km/h no me dejó suficiente espacio y tuve que evitar un accidente mucho más grande".

Vuelve la Fórmula 1: tras el parate por la guerra, conocé dónde y cómo ver a Colapinto en el GP de Miami

Tras el histórico Road Show en la Ciudad de Buenos Aires que se dio el fin de semana pasado ante más de 500 mil personas, Franco Colapinto participará en el Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 1.

La particularidad es que esta vuelta del certamen será con sprint, por lo cual habrá un solo entrenamiento antes de empezar a pelear por los puntos.

El piloto de Alpine sumó su primer punto del calendario 2026 en el Gran Premio de China, y espera seguir acumulando en las próximas carreras.

Horarios y detalles para la Fórmula 1 en Miami

La actividad comenzará el viernes con la única práctica libre del fin de semana, que está programada para las 13 (hora de Argentina), mientras que la clasificación para la carrera sprint iniciará a las 17:30.

Por otra parte, el sábado a las 13 se disputará la carrera sprint, que entrega puntos a aquellos pilotos que terminen entre los ocho mejores. Solo cuatro horas después comenzará la clasificación, que determinará el orden de largada para la carrera principal.

La actividad en el GP de Miami concluirá el domingo con la carrera que iniciará a las 17. Allí Colapinto buscará sumar puntos nuevamente en este campeonato para así repetir lo hecho en el GP de China, donde tuvo una de las mejores actuaciones desde que está en la Fórmula 1 y finalizó décimo.

Franco Colapinto Suzuka Formula 1

Este Gran Premio se lleva a cabo en el Autódromo Internacional de Miami, que tiene una extensión de 5,410 kilómetros y cuenta con 19 curvas. El último ganador en este trazado fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que el podio en aquella ocasión lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes).

En lo que respecta a la actual edición del campeonato de Fórmula 1, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien viene de quedarse con el triunfo en los Grandes Premios de China y Japón para llegar a los 72 puntos. En la segunda posición se encuentra su compañero de equipo en Mercedes, Russell, con 63 unidades.

El GP de Miami marca el regreso de la Fórmula 1 luego de más de un mes, ya que se habían suspendido las fechas en Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente.

Transmisión de la Fórmula 1

La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. Además, también transmitirá Disney+ como es habitual.

El cronograma para Franco Colapinto y compañía

Viernes 1/5:

Práctica libre 1 a las 13

Clasificación sprint a las 17:30

Sábado 2/5:

Sprint a las 13

Clasificación a las 17

Domingo 3/5:

Carrera a las 17