Julián Alvarez, en la mira: el misterioso informe de un gigante de Europa que lo quiere contratar

El delantero de la Selección argentina que brilla en el Atlético Madrid es buscado por un club histórico. En qué consiste el seguimiento y cuáles son los puntos que cumple Julián.

Julián Álvarez está en boca de todos los clubes del fútbol europeo para el próximo mercado de pases siendo que su presente es excepcional y hace, en gran parte, que el Atlético Madrid se encuentre en semifinales de la Champions League . Mientras que se conoció que una danza de clubes lo tienen en carpeta, en las últimas horas trascendió que un club elaboró un informe misterioso para contratar al delantero.

Barcelona es uno de los clubes que desde hace tiempo quiere al futbolista, y más pensando que Robert Lewandowski tendría planificado salir del club aunque aún no es una confirmación oficial. Sin embargo, no será una tarea fácil para el blaugrana debido a que tiene varios competidores que buscarán al jugador: uno de ellos realizó un minucioso informe para ir a buscarlo.

Arsenal , a quien le convirtió por las semis de la orejona, sabe que si quiere competir para quedarse con el futbolista, deberá entrar al mercado con una suma aproximada a los 100 millones de euros para competir con el Barcelona y PSG , dos de los clubes interesados en el jugador de la Selección argentina. A sabiendas de lo que debe afrontar económicamente, realizó un informa silencioso.

Julián Álvarez vs Arsenal

Según se conoció, recolectaron datos de Álvarez a través de un análisis iniciado en enero haciendo hincapié en los antecedentes de las lesiones sufridas, productividad en campo, parámetros fisiológicos, producto de eso destacaron su velocidad, habilidad y los porcentajes de efectividad.

Su personalidad, una clave para Mike Arteta

Según trascendió en el informe, uno de los aspectos en los que el entrenador se fija en sus jugadores es la personalidad: principalmente que tengan arraigo familiar y con la mentalidad desarrollada para no dejarse llevar por las situaciones de lujuria que puede generar la fama y la riqueza. Ante esta situación, Julián cumple todas las condiciones que buscan los Gunners.

Arteta vs Atlético

Barcelona, otro que busca a Julián mientras mantiene un plan b

Barcelona está obsesionado con fichar a Julián Álvarez desde hace mucho tiempo y da la sensación de que la posible transferencia del delantero del Atlético Madrid al Culé puede ser una de las novelas del próximo mercado de pases.

Todavía tiene que definirse la temporada en España y también la Copa del Mundo, puntos importantes a la hora de charlar su cotización y salario pretendido. El Barcelona, igualmente, trabaja en alternativas dentro del mercado por si el fichaje del cordobés no se ejecuta. Y en el radar figura otro jugador argentino de la Selección.

Lautaro Martínez surge como otro posible refuerzo para el ataque del equipo de Hansi Flick, tal como ha sucedido en ventanas de mercado previas. El delantero argentino, de 28 años y jugador del Inter Milán, cuenta con contrato hasta 2029 y un valor de mercado estimativo de 85 millones de euros. A pesar de los problemas físicos que arrastra desde febrero, el Toro es actualmente el máximo artillero de la Serie A y registra 20 goles más cuatro asistencias en lo que va de la temporada.

lautaro martínez doblete

El Barcelona habría avanzado varios metros por el pase de Julián, aunque todo está por verse. El Atlético pagó más de 70 millones de euros más otros 20 en variables al Manchester City a mediados de 2024 y buscaría un monto cercano a los 100 millones de euros para quedarse con los servicios del delantero oriundo de Calchín, Córdoba. Las negociaciones no son sencillas, entre otras cosas, porque el ex jugador de River Plate tiene una cláusula de salida de 500 millones de euros. No obstante, el deseo del futbolista será clave para definir su futuro.