La emoción de Franco Colapinto tras la qualy sprint en Miami

El piloto argentino de Alpine clasificó octavo, en su mejor resultado en una qualy desde que compite en Fórmula 1.

El piloto argentino de Alpine , Franco Colapinto , agradeció el trabajo y el esfuerzo de sus ingenieros y mecánicos y aseguró estar “feliz” de haber tenido una buena clasificación sprint en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 .

Poco después de bajarse del auto en el que clasificó octavo, el pilarense afirmó que “fue un buen laburo de todo el equipo” y que está muy “contento” por haber “arrancado de cero”.

Franco Colapinto largará octavo en la carrera sprint del próximo sábado 2 de mayo, a las 13:00 de Argentina y, en caso de poder mantener la posición al término de las 19 vueltas, sumará su segundo punto en la temporada 2026, habiendo puntuado también en el Gran Premio de China, la segunda fecha.

El pilarense tuvo una gran clasificación y lo demostró con la tranquilidad con la que se puso frente a los medios: Colapinto terminó octavo en la previa a la sprint y deja grandes ilusiones para los dirigentes de Alpine, y el público argentino, de cara al resto del fin de semana deportivo en Miami.

franco colapinto sonrisa 2

Afirmando estar contento por el buen trabajo realizado, el argentino destacó como fundamental haber logrado “entender” que le faltaba para encontrar un ritmo parecido al de su compañero de equipo en las carreras anteriores. Además, se mostró feliz por haber girado con buena velocidad “desde el principio” en una pista “difícil y que no conocía”.

Colapinto destacó también el trabajo de todo el equipo, valorando principalmente lo realizado por los ingenieros y mecánicos durante el receso (la F1 estuvo parada durante poco más de un mes al cancelarse los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita a causa de la guerra en Medio Oriente).

En el mismo, el equipo del piloto argentino tuvo tiempo suficiente para, con “laburo esfuerzo y momentos dolorosos” terminar de entender las virtudes y aptitudes del Alpine A526 y así lograr “volver a empezar de cero”.

De todas formas, el corredor de 22 años dejó en claro que tienen “mucho por entender todavía”, pero se jactó de “haber sido más rápido que uno de los Red Bulls (Isack Hadjar) con ruedas blandas” y cerró con un comentario alentador: “vamos por buen camino”.

La felicitación de Flavio Briatore a Colapinto

El director del equipo Alpine de Fórmula 1, Flavio Briatore, festejó una excelente actuación del piloto argentino Franco Colapinto en la clasificación sprint del Gran Premio de Miami.

El italiano publicó una foto en sus redes sociales en la que se lo ve abrazando al pilarense, acompañada de un breve mensaje en el que lo felicita por su rendimiento y lo motiva a mantener el nivel.

briatore y colapinto

El piloto de 22 años pudo acceder a la tercera ronda de la clasificación para la carrera del sábado, que comenzará a las 13:00 de la Argentina, y largará en el octavo lugar de la misma.

En la publicación, se ve a Briatore dándole un cariñoso abrazo al argentino, con una gran sonrisa en medio de una de las oficinas del Hospitality de Alpine, en el paddock del circuito estadounidense. Además, el italiano escribió: “¡Bravo, Franco! Un súper trabajo, sigue así”.