El consejo de Martín Palermo para Bareiro luego de la expulsión ante Cruzeiro.

Adam Bareiro , que fue dirigido por Martín Palermo en Fortaleza durante 2025, lleva seis goles en 13 partidos disputados con la camiseta de Boca. Pero la tarjeta roja que recibió en Brasil condicionó al equipo y expuso un estilo de juego que trae consecuencias. En ese contexto, el ídolo Xeneize habló de su ex dirigido y quién actualmente ocupa el lugar que alguna vez fue suyo durante su etapa como jugador.

"Tiene esa entrega, esa lucha en todas las jugadas, también es goleador, porque en esa última parte en Fortaleza fueron muy importantes los goles que hizo. En esa lucha, juega al límite todo el tiempo, es su manera", explicó Palermo, quien aseguró no tener nada que ver con la llegada del paraguayo al Xeneize. "No me llamaron de Boca para consultarme por él. ¿Para qué me van a llamar?".

De lo que sí se ocupó Palermo fue de tratar de calmar a Bareiro cuando lo tuvo en Fortaleza, donde recibió una tarjeta roja en 31 partidos y también fue por doble amarilla. " Le insistía que lo necesitaba los 90 minutos. Es una cuestión que él tiene que asimilar y trabajar, pero su forma impulsiva de cómo ir a disputar cada pelota, su juego y forcejeo lo lleva a eso, a tener roces que para un delantero condicionarte con una tarjeta, después te lleva a que cualquier acción que repitas, seas expulsado y dejar al equipo con uno menos", agregó en ESPN el ex goleador que marcó 236 en 404 partidos en Boca y sufrió diez expulsiones.

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No es que Bareiro no trabaja en su temperamento. Lo contó poco después del triunfo ante River. "Me tocó jugar casi todo el partido con una amarilla y estuve controlando un poco, tenía a la gente del banco y mis compañeros que me hablaban constantemente para no me salga de eso. Trato de calmarme. Esos partidos cuando te salís de ese juego, te juegan en lo mental e influye en contra. Estoy trabajando permanentemente con la parte del psicólogo y coaching para calmar un poco las revoluciones".

El polémico y reprobable gesto de un jugador de Cruzeiro antes de la expulsión de Bareiro

La expulsión de Adam Bareiro en los instantes finales del primer tiempo de la derrota de Boca ante el Cruzeiro en Belo Horizonte por 1 a 0, trastocó por completo la noche de Copa Libertadores para el Xeneize. Durante el complemento el equipo de Cluadio Úbeda se replegó varios metros y cuidó el empate hasta los 38 minutos, cuando Néiser Villarreal firmó el único gol del encuentro. Horas después, ya con los ánimos más calmados, el delantero pidió perdón en redes sociales, al mismo tiempo que salió a la luz un video de una acción que pudo haberlo cambiado todo.

Minutos antes del encontronazo que derivó en la doble amarilla para el delantero paraguayo, había ocurrido otro cruce similar entre el ex San Lorenzo y Christian. En su afán por proteger la pelota en la mitad de la cancha, el atacante Xeneize se puso de espaldas a su marcador y resistió cada una de sus embestidas a pura guapeza.

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La jugada, grabada desde atrás y al ras del campo de juego, no solo muestra la potencia física de Bareiro, sino también un gesto desagradable y antirreglamentario de Christian que podría haber sido duramente castigado. Entre forcejeos y patadas, el volante le tocó la cola y provocó la primera reacción de furia del delantero. El paraguayo le reclamó airadamente al árbitro uruguayo Esteban Ostojich e incluso al cuarto árbitro, el venezolano Yender Herrera, que estaba a apenas unos metros de la acción. Sin embargo, ninguno advirtió que al brasileño se le había ido la mano.

En caso de que el árbitro Esteban Ostijich hubiese observado ese manotazo en la zona glútea, Christian podría haber recibido la tarjeta roja. Según las reglas de la IFAB (International Football Association Board), el uso de gestos ofensivos, insultantes o abusivos, así como conductas violentas o indecentes, conlleva la expulsión inmediata.