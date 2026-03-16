Que le dijo Riquelme al plantel de Boca tras el empate frente a Unión

Boca empató 1 a 1 con Unión en Santa Fe y, pese a que no hizo un mal partido, no le alcanzó para llevarse el triunfo en medio de una campaña bastante irregular. Una de las particularidades que tuvo el encuentro de domingo por la noche fue la presencia de Juan Román Riquelme , que acompañó al plantel y miró el partido desde uno de los palcos.

Tras el juego, que dejó varios reclamos de los hinchas a Claudio Úbeda por el cambio de Merentiel cuándo el Xeneize estaba para darlo vuelta, el presidente se tomó unos minutos para charlar con el plantel y el cuerpo técnico. Al conocerse la noticia, el periodista Marcos Bonocore dio más detalles al respecto.

Según reveló Bonocore, Riquelme se reunió con el plantel tras el empate ante Unión. La fuente citada indicó que hubo un diálogo muy breve y les manifestó que “los ve bien” en términos futbolísticos. A su vez, JRR aseguró que “tienen con qué” para sacar adelante el presente del club.

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Con la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, el mandamás Xeneize también marcó una clara postura respecto a la continuidad de Úbeda. En ese sentido, Marcos Bonocore informó que, pese a los cuestionamientos y la relación rota con los hinchas, Riquelme respalda completamente al DT y su cuerpo técnico.

Riquelme y la "banca" a Úbeda

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, considera que Claudio Úbeda puede revertir la actualidad del equipo y en el corto plazo, obtener resultados. De esta manera, queda claro que la continuidad del entrenador no está en duda puertas adentro y seguirá dirigiendo en el club, al menos hasta el final de su contrato.

Por su parte, el Sifón habló en conferencia de prensa tras el partido ante Unión. Allí, el entrenador analizó el rendimiento del equipo y fue consultado sobre el momento que atraviesa Boca, con muchos cuestionamientos a su ciclo como entrenador. “Me ocupa que tengamos que ser más certero para finalizar. Me preocuparía más si no generáramos situaciones”, sostuvo en primera instancia el DT. Y agregó: “Es cuestión de que podamos tener la fortuna de empezar ganando o concretar las situaciones”.

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“Fuimos superiores. En el segundo tiempo tuvimos 4 o 5 situaciones para concretar. Llegamos al empate y lo pudimos haber ganado en varias ocasiones. Durante todo el partido tuvimos más posesión de la pelota y más control del juego”, dijo en conferencia de prensa y agregó: “No me gusta empatar estos partidos. Los queremos ganar”.

“Tenemos que corregir errores y potenciar las cosas buenas. Lamentablemente no lo podemos reflejar en los resultados, pero creo que siguen apareciendo cosas buenas en el equipo”, dijo.

Por otra aparte contó los motivos por los cuales sacó a Santiago Ascacibar y Tomás Aranda: “La variante de Braida fue para poder llegar por la banda derecha, que no la teníamos tan ocupada como en el primer tiempo. Queríamos más profundidad sobre la banda”. A su vez se refirió al armado de juego de Aranda por el centro de la cancha: “Lo entrenamos bastante: entrar desde afuera hacia adentro y que pueda recibir de espalda a los volantes. Eso hace que esté más cerca del arco y pueda asistir a los delanteros. Lo entrenamos y lo hizo bien”.