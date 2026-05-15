La respuesta riquelmeana de Paulo Dybala que se viralizó e ilusiona a todo Boca

La Joya tiene contrato hasta junio y cuando le preguntaron si seguía en Italia respondió con una frase icónica del presidente de Boca Juniors.

El contrato de Paulo Dybala con la Roma vence en junio de 2026. El derby ante la Lazio podría ser su último partido como local en el Olímpico. Y cuando esta semana un periodista le preguntó directamente cuál era su idea para el futuro en Italia, La Joya respondió con una frase que hizo explotar las redes en Argentina —aunque probablemente él no lo sabía.

El video se viralizó en pocas horas desde diversas cuentas de X y recorre desde entonces todos los grupos de hinchas xeneizes. El diálogo es corto, pero alcanza para la ilusión de los hinchas del club de la ribera.

—Ya dije que el derby sería mi última partida en Roma.

—¿No es un poco apresurado?

—Es lo que dice el contrato.

—¿Y tu idea cuál es?

—Mi idea es mía y me la guardo para mí.

Dybala no estaba hablando de Boca. Estaba esquivando hablar de si se quedaba en Roma. Pero la frase elegida para hacerlo pertenece, palabra por palabra, a Juan Román Riquelme: el hombre que hoy lo busca como presidente xeneize y que convirtió esa respuesta en una de las más recordadas del fútbol argentino.

Embed Dybala diciendo mi opinion es mia me la guardo para mi me da unos flashbacks hermosos pic.twitter.com/K1df8PFYNO — El tio bostero (@ElTioBostero) May 15, 2026

La frase de Riquelme que "citó" Paulo Dybala

En 2012, durante la campaña del Boca de Julio César Falcioni, Riquelme fue interpelado por un periodista que le preguntaba repetidamente si creía que el equipo jugaba mal. La respuesta se volvió histórica: "Mi opinión es mía, me la guardo para mí", cerró Román luego de un intenso ida y vuelta.

En esa misma conferencia dejó otra frase que sobrevivió décadas: "Seremos menos malos que los demás."

La situación de Paulo Dybala en Roma

Días atrás, tras el triunfo de la Roma ante Parma, Dybala había declarado que el derby ante la Lazio sería su último partido como local frente a la afición romana, palabras que encendieron las ilusiones en la Bombonera.

Mientras tanto, el periodista italiano Nicolò Schira reveló que el delantero habría abierto la puerta a una rebaja salarial para renovar con la AS Roma por una temporada más, con el entrenador Gian Piero Gasperini como principal impulsor de su continuidad.

Desde el lado xeneize, según el periodista Gastón Edul, Riquelme llamó personalmente a Dybala y, antes de hablar de números, lo primero que le preguntó fue si quería jugar en Boca. De acuerdo a lo informado por Claudio Civiello en TyC Sports, Dybala le prometió a Riquelme que ni bien termine la temporada

La pelota ahora, está del lado de La Joya, que -como en la cancha- se la guarda para él. Igual que haría Román.