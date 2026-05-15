Primeras imágenes: River avanzó en el techado del Más Monumental con el que alcanzará los 101 mil espectadores

En las últimas horas trascendieron imágenes sobre trabajos que se están haciendo en las adyacencias al Más Monumental para renovar al Más Monumental. Las fotos.

Mientras el aspecto deportivo muestra un presente complejo y caliente en el anticipo al duelo de semifinales que tendrá ante Rosario Central este sábado en el Más Monumental , luego de la polémica victoria ante Racing que desató una polémica gigante que aún no cesa, River sigue logrando buenas noticias a nivel institucional. En medio de ese caos, aparecieron imágenes importante sobre los avances en el estadio.

Este jueves el club avanzó con la obra que tiene planificado hacer para darle un salto de calidad a un estadio que ha crecido y ya compite con míticos estadios del fútbol mundial como el Santiago Bernabéu del Real Madrid. En las redes sociales aparecieron las primeras imágenes que ilusionan en el hincha del millonario.

En las últimas horas el club avanzó con la demolición de las canchas de pelota paleta, la vieja de pádel y, también, la pista de hockey sobre patines que fue removida. Estas acciones se llevaron a cabo para colocar allí el obrador que se utilizará para definitivamente ampliar y techar la tribuna Liberti.

River obra monumental

Según se supo, con este techado y la ampliación por la que el estadio alcanzaría los 101 mil espectadores contemplan la creación de 100 columnas en V en el perímetro del estadio para funcionar como contención del mismo, con todo un sistema que permita el ingreso de luz solar para mantener el campo de juego, una cubierta metálica acústica, y, como detalle, también el famoso mirador (skywalk).

River Obra Monu

En qué consiste la obra según lo anunciado hace cuatro meses por el club

Durante la presidencia de Jorge Brito, el Monumental ya había sido ampliado y renovado. El sucesor de Rodolfo Donofrio convirtió a la cancha de River en una de las más grandes de Sudamérica, además de poner un restaurante y otros pequeños cambios. También se le dio el naming a la empresa Chango Más, en un contrato histórico para la institución.

En este caso, el proyecto es aún más ambicioso, ya que llevaría la capacidad del estadio a 101 mil personas. Esto se haría con la construcción de una tribuna 360, con butacas rojas y blancas (una de las críticas a la gestión anterior fue haber pintado de gris los asientos) que serían para 16 mil socios.

Por otro lado, el techado cubriría casi al 100% de los hinchas, por lo que, incluso en días de partido con condiciones climáticas adversas, podrían ir a ver a River sin ningún inconveniente. La obra, según comentó Di Carlo, no impediría al Millonario jugar de local en los tres años de duración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlay_OK/status/2016248802194202935&partner=&hide_thread=false RIVER ANUNCIA OFICIALMENTE EL TECHADO DEL ESTADIO MONUMENTAL.



Estructura perimetral de columnas que sostendrá una nueva tribuna 360°.



16.000 nuevas ubicaciones con butacas blancas y rojas.



El techo llegará hasta el límite del campo de juego. Cubrirá todas… pic.twitter.com/7OZNtnqPYU — River Play Digital (@RiverPlay_OK) January 27, 2026

El financiamiento de la obra será a través de préstamos de bancos internacionales, con tasas competitivas. Los pagos saldrán de la plusvalía que dará a los ingresos esta ampliación. La empresa que se hará cargo del proyecto es Schlaich Bergermann Partner (SBP), que ya participó en el techado de múltiples estadios a nivel mundial.

River y Central tienen día, horario y TV para las semifinales

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los horarios para las semifinales del Torneo Apertura, que se llevarán a cabo este fin de semana. La primera semifinal, que enfrentará a River con Rosario Central, será el sábado a las 19:30 en el Estadio Monumental.

El Millo se metió en esta instancia luego del cómodo triunfo por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en un encuentro donde se impuso gracias a los muy buenos goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

Previamente, el equipo dirigido por Eduardo Coudet había avanzado milagrosamente al vencer por penales a San Lorenzo tras igualar 2-2 en los 120 minutos.

Rosario Central, por su parte, viene de protagonizar (nuevamente) uno de las polémicas del año al derrotar 2-1 a Racing como local en un encuentro donde su rival terminó de manera injusta con dos jugadores menos, pero al Canalla le anularon mal un gol.

Di María Central Racing Portda

Argentinos Juniors, por su parte, recibirá en su cancha al día siguiente a Belgrano de Córdoba, en un encuentro que está programado para las 17.

El "Bicho" sufrió mucho en los cuartos de final, donde necesitó ir al tiempo extra para ganarle 1-0 a Huracán gracias al gol de Tomás Molina, mientras que el "Pirata Cordobés" no tuvo mayores inconvenientes para derrotar 2-0 a Unión de Santa Fe.

En las próximas horas se conocerán los nombres claves: quiénes serán los árbitros de los respectivos encuentros.

Después de lo ocurrido últimamente, todos están atentos para intentar llevar agua para su molino.

El cronograma y la TV de las semifinales del Torneo Apertura

River - Rosario Central: sábado a las 19:30 (TNT Sports, ESPN Premium)

Argentinos Juniors - Belgrano de Córdoba: domingo a las 17 (TNT Sports, ESPN Premium)

River y el arbitraje

El flojo arbitraje de Darío Herrera en la victoria de Rosario Central ante Racing, donde los hinchas de la academia sostienen una expulsión incorrecta de Adrián Maravilla Martínez y Marcos Di Cesare, generó una ola de opiniones cruzadas como la expuesta por las picantes declaraciones de Diego Milito, presidente del club de Avellaneda y el duro descargo de Ángel Di María en las redes sociales.

En medio del enojo que generó esta situación, quien se expresó fue también el expresidente de River, Rodolfo D'Onofrio, con un posteo hecho a través de la red social X (ex Twitter) instantes posteriores a conocer la clasificación del millonario a las semifinales, instancia en la que enfrentará al Canalla en el Más Monumental.

"Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. ¡Es increíble!", escribió en su cuenta personal a sabiendas del peso que tiene su apellido en el mundo River. Las miradas estarán puestas en lo que sucederá el próximo sábado 16 desde las 19.30 hs en el Más Monumental.

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El presidente de Racing, Diego Milito, realizó durísimas declaraciones luego de la eliminación de su equipo frente a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, y remarcó que la “Academia” fue perjudicada por los fallos arbitrales en un partido cargado de polémica.

“Nos sentimos robados. El fútbol argentino no da para más, está roto. No solo estoy triste, estoy cansado de estas cosas, como mucha gente”, lanzó Milito tras la caída por 2 a 1 ante el “Canalla”, en un encuentro en el que Racing terminó con dos jugadores menos y fue eliminado del Torneo Apertura.

“Pensamos que esto podía cambiar, pero siguen pasando los partidos y hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso, desde todo punto de vista”, agregó el exjugador. En la misma línea, el mandatario racinguista pidió una reacción dirigencial y sostuvo: “Me miran de reojo porque no soy del ambiente. Estoy acá para ponerme a plena disposición para poder empezar a reconstruir de una vez por todas nuestro fútbol argentino”.