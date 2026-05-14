Di María explotó contra Milito por sus declaraciones y las dudas por el arbitraje en la victoria de Central

El experimentado jugador campeón del mundo lanzó un fuerte descargo en sus historias de Instagram este jueves por la madrugada. Qué dijo.

Los cuartos de final entre Rosario Central y Racing no solo definieron a un nuevo semifinalista en el Torneo Apertura sino que, en consecuencia del mal arbitraje de Darío Herrera y las picantes declaraciones del presidente de la Academia Diego Milito alegando que se sintieron "robados " por el desempeño arbitral, se generó un fuerte intercambio de opiniones público que hicieron ruido y expusieron posturas claras.

Luego de la decisión de Milito para plantarse frente a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) tras una sumatoria de decisiones que no gustaron en el club y las sospechas sobre una supuesta ayuda del arbitraje al Canalla para que avance a las semifinales del torneo, el capitán de dicho club Ángel Di María lanzó un comunicado explosivo donde cargó contra todos por las críticas.

"Cómo molesta que Central pelee todo, como molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden, hoy es más fácil pegarle a central que hacer meaculpa y corregir tus propios errores", comenzó escribiendo en un extenso escrito en sus historias de Instagram cerca de una de la madrugada.

Di María Central Racing

Sumado a esto, dijo: "De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas, que loco ¿no? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas".

Di María y su indirecta contra Milito

"Muchos de los que quiere 'cambiar el fútbol' no pueden ni dirigir su club", escribió en unas Di María líneas de su fuerte descargo. En el trámite del escrito apuntó contra una diferenciación con los clubes del interior: ! El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más, el interior crece y eso duele, incomoda y molesta".

El golpe bajo sobre la vuelta de loscampeones del mundo

En su relato, sostuvo inesperadamente: "Después quieren que los campeones del mundo vengan a la Argentina a jugar ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Que el fútbol está manchado? El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales y eso molesta", concluyó.

Di maría posteo

La polémica expulsión de Maravilla Martínez en la victoria de Central ante Racing

Rosario Central, con dos jugadores de más, le ganó 2 a 1 a Racing y se clasificó a la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol donde espera por River o Gimnasia y Esgrima La Plata.

En el estadio Gigante de Arroyito, el equipo de Avellaneda abrió el marcador con el gol de Matías Zaracho a los 41 minutos del primer tiempo, mientras que Gastón Ávila lo empató a los 20 minutos del complemento y, ya en el tiempo extra, Enzo Copetti le dio el triunfo al Canalla a los 2 minutos del segundo tiempo.

En Racing, el delantero Adrián Maravilla Martínez se fue expulsado a los 29 minutos del segundo tiempo y el defensor Marco Di Cesare a los 6 minutos del primer tiempo extra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2054703406690841026&partner=&hide_thread=false ¿QUÉ TE PARECE? HERRERA EXPULSÓ A MARAVILLA MARTÍNEZ TRAS VER ESTA ACCIÓN EN EL VAR.



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Con este resultado, el equipo de Jorge Almirón clasificó a la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional donde espera por el ganador de River o Gimnasia y Esgrima La Plata. En caso de enfrentar al Millonario, lo hará en el estadio Monumental pero, en caso de hacerlo ante el Lobo, lo hará en condición de local.

Por su parte, el equipo de Gustavo Costas quedó eliminado y cierra un semestre pobre a nivel nacional, habiendo clasificado a estos playoffs desde el octavo puesto y dejando muchas dudas para lo que viene.

El próximo jueves a las 21 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Racing recibirá a Caracas de Venezuela por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. De no ganar, la Academia quedará eliminado del campeonato continental.

Así fue la victoria de Rosario Central ante Racing

En un primer tiempo sumamente friccionado y con muchas interrupciones, Racing dió el golpe con el gol de Matías Zaracho a los 41 minutos. Tras un centro de Adrián Martínez desde la derecha del área, el ex jugador del Atlético Mineiro de Brasil entró solo por el palo izquierdo, definió por debajo de las piernas del arquero Jeremías Ledesma y puso el 1-0.

Ya en el complemento y luego de que el árbitro Dario Herrera anule el gol de Alejo Veliz por un supuesto ínfimo fuera de juego, Rosario Central empató el partido a los 20 minutos con el gol de Gastón Ávila. Tras un exquisitotiro de esquina desde la izquierda de Ángel Di María, la pelota cayó en el primer palo donde Ávila cabeceó y puso el 1-1.

Nueve minutos después del empate del Canalla, el delantero Adrián Martínez se fue expulsado en Racing a instancias del VAR. Sin pelota, el atacante de la Academia golpeó con su brazo al defensor Emanuel Coronel y, tras ser llamado por sus compañeros desde el VAR, el árbitro Herrera lo expulsó.

En el tiempo extra, a los 6 minutos, Marco Di Cesare vio la segunda tarjeta amarilla por una infracción de atrás a Enzo Copetti y se fue expulsado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2054712213588373825&partner=&hide_thread=false HERRERA LE MOSTRÓ LA SEGUNDA AMARILLA Y LA ROJA A DI CESARE: Racing se queda con 9 jugadores en el alargue ante Rosario Central.



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En el complemento del tiempo extra, a los 2 minutos, Copetti marcó el 2-1 definitivo para Rosario Central. Tras un pivoteo de Carlos Quintana, la pelota le quedó justamente al ex Racing que remató cruzado rasante y puso la pelota en el palo derecho del arquero Facundo Cambeses.