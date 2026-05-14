Malas noticias en River: un jugador se rompió los ligamentos de una rodilla y se pierde lo que resta del año

Un futbolista del plantel de Coudet se lesionó en un entrenamiento y será baja durante varios meses. De quién se trata.

River tomó fuerza del envión que le dio salvarse sobre la hora contra San Lorenzo y superarlo en los penales, y le ganó con claridad por 2-0 a un Gimnasia de La Plata que no se opuso con fuerza en el Más Monumental. En medio de esa situación de alegría, el millonario sufrió dos duras noticias: las lesiones de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña , y otra que se suma a la lista negra.

En las últimas horas trascendió que un jugador importante en el equipo que actualmente dirige Eduardo Coudet sufrió una dura lesión que lo marginará de las canchas por un largo período.

Según se conoció en las últimas horas, el joven jugador de 20 años Agustín Ruberto sufrió una importante lesión: rotura de ligamentos cruzados anterior en la rodilla izquierda. Esta situación se habría originado en un entrenamiento del equipo previo al duelo que tuvo el millonario con el Lobo de La Plata.

Según la información que trascendió, el futbolista podría estar aproximadamente ocho meses afuera de las canchas para iniciar un proceso de recuperación. Hasta el momento, el club no emitió un comunicado oficial en sus redes sociales.

Ruberto

Una lesión que recuerda un momento durísimo

Cabe recordar que esta lesión es como un déjà vu para el jugador y, también, para la institución debido a que el joven había sufrido un cuadro igual en febrero de 2025 cuando representaba a la Selección sub 20 de la Argentina.

River avanzó a las semifinales del Torneo Apertura, pero sufrió dos lesiones

River venció 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental y consiguió la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura, en una noche en la que logró imponer su jerarquía pese a sufrir dos bajas sensibles por lesión.

El equipo de Eduardo Coudet abrió el marcador en el primer tiempo con un golazo de Sebastián Driussi, que definió con potencia ante Nelson Insfrán. Ya en el complemento, Lucas Martínez Quarta amplió la ventaja: inició la jugada, descargó para Freitas y terminó cabeceando el centro por encima del arquero del “Lobo”.

Con el 2 a 0, River administró la diferencia y selló su pase a la próxima instancia, donde enfrentará a Rosario Central, que venía de eliminar a Racing en Arroyito.

La preocupación para el “Millonario” pasó por el plano físico: Gonzalo Montiel se lesionó en el calentamiento y fue reemplazado por Fabricio Bustos, mientras que Marcos Acuña debió salir durante el primer tiempo por una molestia muscular e ingresó Matías Viña.

Así se desarrolló la victoria de River ante Gimnasia y Esgrima La Plata

River sufrió una baja inesperada a minutos del comienzo del partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por los cuartos de final del Torneo Apertura, ya que Gonzalo Montiel se lesionó durante la entrada en calor y quedó descartado para el encuentro en el estadio Monumental.

El lateral derecho, que había sido incluido entre los titulares por Eduardo Coudet, sintió una molestia muscular en la zona de los isquiotibiales y no pudo salir desde el arranque. En su lugar ingresó Fabricio Bustos, mientras que Ulises Giménez ocupó un lugar en el banco de suplentes.

A los 9 minutos, la primera fue para Gimnasia. Beltrán evitó el gol luego de que Miramón rompiera en mitad de cancha y soltara para "Chelo" Torres, que exigió al arquero local. El 41 Millonario se lució mandando la pelota al córner.

A los 27', el neuquino Acuña envió un pase largo para Facundo Colidio que se quitó la marca y centró para Sebastián Driussi, quien sacó un latigazo que dejó parado a Nelson Insfrán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2054732389176295455&partner=&hide_thread=false PASE LARGO DE ACUÑA, GRAN JUGADA DE COLIDIO Y GOLAZO DE DRIUSSI: así llegó el 1-0 de River contra Gimnasia en el Más Monumental por los cuartos del #TorneoApertura.



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A los 65', en un momento donde todo el estadio reclamaba que River cierre el partido, Lucas Martínez Quarta encaró una expedición al ataque, tocó para Joaquín Freitas y cabeceó ante una floja salida del arquero Insfrán para poner el 2 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2054747018078163119&partner=&hide_thread=false LA EMPEZÓ, LA TERMINÓ Y SE BESÓ EL ESCUDO: centro de Freitas y gol de Lucas Martínez Quarta para el 2-0 de River ante Gimnasia en el Más Monumental por los cuartos del #TorneoApertura.



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La síntesis del partido

River 2: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Santiago Lencina; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia 0: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Goles: PT 27m Sebastián Driussi (R). ST 20m Lucas Martínez Quarta (R).

Cambios en River: PT 33m Matías Viña por Marcos Acuña. ST Joaquín Freitas por Driussi, Juan Cruz Meza por Lencina, Juan Fernando Quintero por Colidio y Ulises Giménez por Bustos. Cambios en Gimnasia: Maximiliano Zalazar por Nicolás Barros Schelotto, Juan José Pérez por Augusto Max, Matías Melluso por Pedro Silva Torrejón y Manuel Panaro por Marcelo Torres.

Amonestados: Fabricio Bustos (R); Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max y Nelson Insfrán (G).

Expulsados: no hubo.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Lucas Novelli. Estadio: Monumental.