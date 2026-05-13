Con dos borrados y la vuelta de Armani, River recibe a Gimnasia en busca de las semifinales: hora, formaciones y TV

El Millo será local del Lobo en el último de los partidos de cuartos de final del fútbol argentino.

La lista de convocados de River para el partido de este miércoles ante Gimnasia de La Plata , por los cuartos de final del Apertura, tiene varias novedades. Una de ellas es el regreso de Franco Armani, que será arquero suplente de Santiago Beltrán , héroe contra San Lorenzo el último domingo.

El campeón del mundo vuelve tras una prolongada lesión que lo marginó desde comienzos de año y solo le permitió jugar un tiempo en la derrota contra Vélez este semestre.

Además, Ian Subiabre y Kendry Páez quedaron afuera de los concentrados, luego de haber formado parte del equipo que empató ante el Ciclón y luego se clasificó por penales.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

River llega a este encuentro luego de eliminar a San Lorenzo de manera milagrosa en los octavos de final, en un encuentro donde estuvo contra las cuerdas constantemente.

El "Millonario", que es dirigido por Eduardo Coudet, estuvo en desventaja en dos ocasiones e incluso su rival pateó dos penales para quedarse con el triunfo, pero allí apareció la figura del joven Beltrán para salvar a los de Núñez.

Cuando Juanfer Quintero tiró el centro que se transformó en el empate, la gente estaba cantando "que se vayan todos".

Uno de los que llega tocado pero igual será titular es Marcos Acuña. El zapalino anotó un gol contra el Ciclón y es el mejor jugador de campo de River en lo que va del semestre.

marcos acuña river

Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, consiguió el boleto a cuartos de final tras dar el golpe sobre la mesa al vencer 1-0 en condición de visitante a Vélez gracias al gol del delantero Marcelo Torres.

Los hinchas del "Lobo" están más que ilusionados en este Torneo Apertura, ya que desde que Ariel Pereyra asumió como director técnico pudieron ganar los siete partidos que disputaron.

Formaciones y detalles para River y Gimnasia

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Estadio: Monumental

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Lucas Novelli

Hora: 21:30. TV: TNT Sports y ESPN Premium