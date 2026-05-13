El árbitro del VAR en River - Boca cobra un sueldo millonario en el Estado

Héctor Paletta, quien quedó bajo la lupa luego de la decisión de no otorgar un penal a favor del club de Núñez, suma una nueva polémica.

Héctor Paletta estuvo en el VAR en el último Superclásico entre River y Boca.

Héctor Paletta volvió a quedar en el centro de la escena después del Superclásico que Boca le ganó 1-0 a River en el Monumental . El árbitro, que estuvo a cargo del VAR en una de las jugadas más discutidas del partido, también figura como empleado en relación de dependencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con documentación publicada por Infobae, Paletta percibe un salario cercano a los 4 millones de pesos mensuales dentro de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, el organismo que conduce Flavia Terigi y que depende de la administración de Axel Kicillof . Ese ingreso se ubica en niveles similares a los de un ministro provincial y se suma a lo que cobra por su actividad como árbitro de la AFA .

El dato generó repercusión por el área en la que trabaja. La DGCyE es la estructura con mayor masa salarial del Estado bonaerense y tiene bajo su órbita el sistema educativo más grande del país, con más de 400 mil docentes, 80 mil auxiliares y 5,2 millones de alumnos. En ese contexto, el sueldo asignado a Paletta contrasta con el de gran parte del personal docente y administrativo de la provincia.

Hector Paletta

La discusión tomó más fuerza por lo ocurrido el 19 de abril en Núñez. Sobre el final del encuentro, Marcos Acuña lanzó un pelotazo largo al área y Lautaro Blanco empujó a Lucas Martínez Quarta dentro del área. Todo River reclamó penal, pero Darío Herrera dejó seguir y Paletta, desde el VAR, no convocó al árbitro principal para revisar la acción.

A ese escenario deportivo se le suma una investigación judicial vinculada a movimientos de dinero en billeteras virtuales. Según reveló Infobae, durante 2024 Paletta habría recibido acreditaciones por más de 130 millones de pesos, una cifra que no tendría correlación con los ingresos declarados por el referí.

La causa apunta a operaciones con activos digitales que, de confirmarse, superarían ampliamente sus ingresos formales. Por eso, el expediente también pone el foco sobre su empleo estatal y sobre los montos que percibe tanto en la Dirección General de Cultura y Educación como en la Asociación del Fútbol Argentino.

¿Qué había dicho Héctor Paletta sobre la polémica del Superclásico?

El árbitro Héctor Paletta, quien estuvo en el VAR durante el Superclásico entre River y Boca, se refirió a la gran polémica que dejó el encuentro: “No fue penal”.

La mencionada jugada se dio en el último minuto del encuentro, cuando todo River pidió penal por un empujón del lateral Lautaro Blanco al defensor central Lucas Martínez Quarta que finalmente no fue sancionado.

“Es una jugada gris. Hubo un equipo arbitral en campo que evaluó la acción y consideró que existió un contacto, pero que no era suficiente ni tenía la intensidad necesaria como para derribar de esa manera al defensor. En las imágenes, yo coincidía con esa apreciación”, explicó Paletta en declaraciones televisivas.

Además, sostuvo que “Lucas Martínez Quarta exagera la caída. Se queda en el piso tomándose la espalda, como si le hubieran dado un golpe muy fuerte. La verdad es que había elementos suficientes para respaldar la decisión tomada en el campo”.

Por otra parte, Paletta reveló que recibió amenazas, por lo que tuvo que apagar su teléfono durante tres días: “Por suerte no contactaron a mi familia”. Y aclaró que “no soy de Boca ni de ningún club de fútbol. Tengo un hermano que es hincha de Boca y otro de River”.

Pese a lo polémica que fue la jugada, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) consideró que no fue necesario sancionar a Paletta ni al árbitro principal del encuentro, que fue Darío Herrera.