Habló el hombre que agredió a Lucas Torreira: "Un momento de ira impulsiva"

El agresor tenía una orden de alejamiento por parte de la pareja del futbolista: una historia de celos y despecho.

Lucas Torreira vivió una situación inédita y peligrosa en Turquía luego de salir campeón con Galatasaray . El futbolista uruguayo fue atacado en las calles de Estambul por Burak Doan , un hombre que tenía una orden de restricción vinculada a Devrim Özkan , actriz turca y pareja del mediocampista.

El agresor lo abordó en el barrio de Kasimpasa , frente a una cafetería, cuando Torreira caminaba con ella y se sacaba una foto con un hincha. Primero comenzó a insultarlo, luego le pegó en el rostro e intentó escapar en taxi, aunque fue detenido por las fuerzas de seguridad. Las declaraciones de Doan, publicadas por el diario deportivo “Le Marca”, expusieron el trasfondo del ataque y revelaron una obsesión previa con Özkan , quien ya había tomado medidas legales contra él:

“Yo tenía sentimientos platónicos hacia ella. Estaba molesta conmigo, por lo que previamente había obtenido una orden de alejamiento en mi contra. Yo nunca violé esa orden de alejamiento. Sin embargo, al ver en la aplicación de Instagram, hace 1 año, fotos junto a Lucas Torreira, comencé a sentir odio hacia Torreira. La cuenta de X con el nombre de usuario 'yusuyfdrm8869' que me ha preguntado pertenece a mí. Los tuits sobre Torreira publicados en esta cuenta también los escribí yo. La razón por la que los escribí se debe al odio que siento hacia Torreira. Ayer, al enterarme a través de una publicación en la aplicación de Instagram de Torreira y su familia de que se encontraban en el Hotel Rixos, en un momento de ira impulsiva, tomé un taxi comercial cuyo número de placa no recuerdo para ir al lugar e intentar hacerle daño a Torreira. En cuanto lo vi, le di un puñetazo en la cara”.

torreira agresor El agresor aparece en la foto que se tomó Lucas Torreira.

El comunicado sobre la salud de Lucas Torreira

Tras el ataque, el entorno de Lucas Torreira llevó tranquilidad sobre el estado del jugador. El mediocampista sufrió una herida en el rostro, realizó la denuncia penal correspondiente y el agresor quedó detenido.

“Queremos llevar tranquilidad sobre la situación de Lucas Torreira. En las últimas horas, el jugador de Galatasaray sufrió una agresión en Estambul, pero el hecho fue controlado rápidamente por las autoridades y el responsable ya fue detenido. Afortunadamente, Lucas se encuentra bien y fuera de peligro. Gracias a todos por los mensajes de apoyo y preocupación hacia uno de los grandes referentes uruguayos en el exterior”.

lucas torreira novia Lucas Torreira y su pareja.

El episodio generó preocupación entre los hinchas y volvió a poner el foco en la seguridad de las figuras públicas, especialmente cuando existen antecedentes judiciales previos y conductas de acoso reiteradas evidentes.

¿Lucas Torreira va al Mundial 2026?

El uruguayo es muy conocido en el ambiente del fútbol. Luego de haber sido campeón de la Superliga de Turquía, compartiendo equipo con Mauro Icardi, podría ser considerado por Marcelo Bielsa para disputar el Mundial 2026 con su selección.

Además, Torreira ha dicho públicamente en más de una oportunidad que es fanático de Boca y quiere vestir la camiseta azul y oro. Incluso ha sonado como posible refuerzo en varios mercados de pases.