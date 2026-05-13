El futbolista Lucas Torreira fue golpeado por un hombre que está obsesionado con su novia

El jugador uruguayo milita en el Galatasaray y fue agredido por una persona mientras caminaba por Estambul.

Inédita y peligrosa situación vive Lucas Torreira en Turquía . El futbolista uruguayo, que viene de salir campeón con el Galatasaray, fue golpeado cuando caminaba por las calles de Estambul . Un hombre lo agredió de forma intempestiva y luego fue capturado por las fuerzas de seguridad.

El hecho se dio en el barrio de Kasimpasa , frente a una cafetería, mientras el mediocampista estaba paseando por el lugar con su pareja.

Un hombre llamado Burak Doan se acercó mientras Torreira se sacaba una foto con un hincha y empezó a insultarlo. Después, golpeó al uruguayo en el rostro e intentó escapar en taxi.

En la imagen tomada previamente, se observa al agresor acechando de manera temeraria.

torreira agresor

La agencia de representación del futbolista emitió un comunicado donde avisaron que la situación estaba controlada.

“Queremos llevar tranquilidad sobre la situación de Lucas Torreira. En las últimas horas, el jugador de Galatasaray sufrió una agresión en Estambul, pero el hecho fue controlado rápidamente por las autoridades y el responsable ya fue detenido. Afortunadamente, Lucas se encuentra bien y fuera de peligro. Gracias a todos por los mensajes de apoyo y preocupación hacia uno de los grandes referentes uruguayos en el exterior”.

El jugador resultó herido en el rostro y realizó la denuncia penal. Su agresor está preso y rápidamente se constató que es la misma persona sobre la que pesaba una orden de restricción.

Devrim Özkan es una actriz turca que está en pareja hace tiempo con Torreira e incluso ya ha visitado Uruguay. La mujer es muy famosa en su país y al parecer este hombre -Burak Doan- se obsesionó con ella.

Comportamientos inadecuados de este personaje llevaron a Özkan a obtener una orden de restricción.

torreira novia

Qué dijo el agresor de Lucas Torreira

Las declaraciones del agresor son tan fuertes como contundentes sobre su culpabilidad y denotan a una persona que no está bien psicológicamente. El diario deportivo "Le Marca" publicó sus frases textuales:

"Yo tenía sentimientos platónicos hacia ella. Estaba molesta conmigo, por lo que previamente había obtenido una orden de alejamiento en mi contra. Yo nunca violé esa orden de alejamiento. Sin embargo, al ver en la aplicación de Instagram, hace 1 año, fotos junto a Lucas Torreira, comencé a sentir odio hacia Torreira. La cuenta de X con el nombre de usuario 'yusuyfdrm8869' que me ha preguntado pertenece a mí. Los tuits sobre Torreira publicados en esta cuenta también los escribí yo. La razón por la que los escribí se debe al odio que siento hacia Torreira. Ayer, al enterarme a través de una publicación en la aplicación de Instagram de Torreira y su familia de que se encontraban en el Hotel Rixos, en un momento de ira impulsiva, tomé un taxi comercial cuyo número de placa no recuerdo para ir al lugar e intentar hacerle daño a Torreira. En cuanto lo vi, le di un puñetazo en la cara".

agresor torreira

Torreira tiene chances de ir al Mundial 2026

El uruguayo es muy conocido en el ambiente del fútbol. Luego de haber sido campeón de la Superliga de Turquía, compartiendo equipo con Mauro Icardi, podría ser considerado por Marcelo Bielsa para disputar el Mundial 2026 con su selección.

Además, Torreira ha dicho públicamente en más de una oportunidad que es fanático de Boca y quiere vestir la camiseta azul y oro. Incluso ha sonado como posible refuerzo en varios mercados de pases.