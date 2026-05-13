Pegó un codazo brutal y lo condenaron a 24 semanas de prisión: el video

Ocurrió en el encuentro entre Trearddur Bay FC y el CPD Porthmadog en el estadio Y Traeth por la tercera categoría del fútbol de Gales. El video que dio vuelta al mundo.

El fútbol de Gales no quedó en boca de todos por una situación de buen gusto, sino que todo lo contrario: un codazo impactante en un partido de fútbol amateur puso al deporte de mencionado país en boca de todos debido a la sanción que recibió el autor del hecho.

El codazo recorrió el mundo por una particular e inusual decisión que tomó el Tribunal de Magistrados de Caernarfon sobre la jugada del partido.

Todo pasó en un encuentro que disputaban el Trearddur Bay FC y el CPD Porthmadog en el estadio Y Traeth, en Gwynedd , en la lucha por la tercera categoría del fútbol de Gales denominada Liga Ardal North West.

En ese encuentro ocurrió una jugada particular: afuera del área grande donde esperaban por el desenlace de un penal que estaba por patearse, el futbolista Taylor, de 36 años, le dio un tremendo codazo en la cara a su rival Danny Brookwell, quien terminó en el suelo producto del impacto y tuvo que ser asistido por médicos debido a una conmoción cerebrla, sangrado por la boca y nariz, como también entumecimiento en el rostro.

Codazo gales

La viralización del video, una clave

El momento de la acción inesperada fue grabada por las cámaras del lugar que filmaban el encuentro y rápidamente se viralizó el momento generando una catarata de me gusta, comentarios y una viralización sin freno que le jugó una mala pasada al autor del hecho.

A su vez, esta viralización generó un sinfín de comentarios negativos que le recriminaron la acción y apuntaron contra el árbitro que no advirtió la acción violenta registrada.

Qué dijo la víctima sobre el hecho

Más tarde de lo sucedido, Brookwell confesó cómo vivió el momento: “Este incidente me dejó en estado de shock y ha sido una experiencia profundamente angustiosa. Algo que amé y disfruté durante la mayor parte de mi vida ahora me produce períodos de ansiedad y estrés, en lugar de felicidad”, contó el medio The Telegraph.

La suspensión que recató sobre el autor

Debido a esta situación, su club decidió suspenderlo y colaboró con la investigación que llevó a cabo la Policía: “El club de ninguna manera tolera el uso de conductas ilegales por parte de su personal o jugadores”, expresaron desde la dirigencia.

Según se supo, la Policía confirmó caros acusándolo de agresión con lesiones corporales. A su vez el tribunal supo que ambos tenían una relación personal de varios años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TeleFootball/status/2054179941260927064&partner=&hide_thread=false A footballer who was filmed elbowing an opponent off the ball has been handed a 24-week suspended prison sentence for assault.



Thomas Taylor, 36, admitted lashing out at Danny Brookwell in scenes caught on camera during Porthmadog FC’s match against Trearddur Bay in Wales.… pic.twitter.com/85h5jjYU7N — Telegraph Football (@TeleFootball) May 12, 2026

Hasta el abogado de Taylor, el acusado, dijo que la acción era "inexcusable" y que su defendido tenía voluntad de pedir disculpas públicamente. Sin embargo, la sentencia determinó que el jugador debe abonar 154 libras esterlinas para las víctimas y 85 libras esterlinas (323 dólares en total) por costas judiciales.

En cuanto a la condena quedó en suspenso por un año, lo que significa que no estará en prisión salvo que reincida en ese plazo.